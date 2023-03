Elevii vor primi subiectele de la simularea examenelor naţionale redactate sub formă de broşuri

"Pentru simularea EN VIII, subiectele sunt redactate sub forma unei broşuri care se tipăreşte faţă-verso, aşa cum este transmisă de Centrul Naţional pentru Politici în Educaţie şi Evaluare. Elevii pot solicita pagini suplimentare, dacă este cazul", afirmă sursa citată.



Potrivit Ministerului Educaţiei, subiectele şi baremele de evaluare pentru probele scrise din cadrul simulării examenelor naţionale din acest an vor fi publicate zilnic, la ora 15,00.



Ministerul Educaţiei a publicat ghidul privind simularea examenelor naţionale în anul şcolar 2022 - 2023.



Potrivit documentului, accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30, iar probele încep la ora 9,00, moment în care vor fi distribuite subiectele.



Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore pentru elevii de clasa a VIII-a, respectiv trei ore pentru elevii din clasele terminale de liceu, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.



"Rezultatele obţinute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care acestea s-au desfăşurat prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare în perspectiva examenelor din vară. Rezultatele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi", se aminteşte în ghid.



Simularea Evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a are următorul calendar:



* 20 martie: Limba şi literatura română - probă scrisă;



* 21 martie: Matematică - probă scrisă;



* 22 martie: Limba şi literatura maternă - probă scrisă;



* 29 martie: comunicarea rezultatelor.



Programul simulării examenului de Bacalaureat este următorul:



* 27 martie: Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română;



* 28 martie: Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului;



* 29 martie: Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării;



* 30 martie: Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă;



* 6 aprilie: comunicarea rezultatelor.