Retrospectivă 2022: Sistemul de educaţie. Au fost scoase tezele şi desfiinţate semestrele

Structura anului şcolar a fost schimbată în 2022

Semestrele au fost înlocuite cu 5 module care vor alterna cu 5 vacanţe, tezele nu mai sunt obligatorii, iar media va fi una singură, încheiată la finalul anului, în loc de două semestriale, aşa cum a fost până acum. Cea mai importantă schimbare din structura anului şcolar a fost că s-a renunţat la semestre şi s-a introdus oficial noţiunea de module.

Aşadar, anul şcolar este împărţit în cinci module de învăţare, care vor alterna cu 5 vacanţe. Spre deosebire de anii trecuţi când doar preşcolarii şi elevii din clasele primare intrau în vacanţa de toamnă, acum toţi elevii vor intra în vacanţă. O nouă vacanţă este cea din luna februarie, decisă de fiecare inspectorat şcolar.

De asemenea, începând cu anul şcolar 2022-2023, se elimină obligativitatea susţinerii tezelor, iar elevilor le va fi încheiată o singură medie pe tot parcursul anului şcolar. Profesorii vor pune cel mult trei note peste numărul prevăzut pentru o materie.

Ministrul educaţiei s-a schimbat din nou în 2022

Ligia Deca, fost consilier al preşedintelui Klaus Iohannis, care a coordonat proiectul prezidenţial România educată, a fost numită pe poziţia de ministru al educaţiei în luna octombrie a anului 2022. Numirea sa a venit după ce Sorin Cîmpeanu, fostul ministru al educaţiei, a fost acuzat de plagiat de jurnalista Emilia Şercan. Astfel, Emilia Şercan a scris că Sorin Cîmpeanu şi-a însuşit prin plagiat 13 capitole publicate anterior sub semnătura altor doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

În ultimii 33 de ani, la cârma Ministerului Educaţiei au stat circa 30 de miniştri. Recordul a fost bătut în 2012, când la Ministerul Educaţiei au fost patru miniştri într-un singur an.

Numărul cadrelor didactice este în scădere continuă. Cel mai mult se vede scăderea în mediul rural

Per total, în anul şcolar trecut, numărul cadrelor didactice a ajuns la 208.642 de persoane, conform datelor de la Ministerul Educaţiei, în scădere de la 219.122 de persoane în anul şcolar 2011 – 2012. În şcolile de la sat din România predau peste 75.000 de cadre didactice, din datele disponibile la Ministerul Educaţiei, în scădere faţă de acum zece ani, când erau peste 82.000 de profesori în mediul rural. Astfel, în anul şcolar 2020 – 2021, România avea circa 75.250 de cadre didactice în mediul rural în anul şcolar trecut, cu circa 7.500 mai puţini decât acum 10 ani.

Salariile profesorilor cresc, dar nu suficient cât să atragă tinerii în învăţământ

Un cadru didactic avea un salariu mediu net de peste 3.000 de lei în luna octombrie acestui an, în creştere cu 165% faţă de luna octombrie din anul 2013, după cum arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar.

Deşi salariile din acest sector au crescut mult în ultimul deceniu, învăţământul tot nu reuşeşte să atragă tinerii absolvenţi la catedre. Senatorul Ştefan Pălărie spune că un profesor debutant are un salariu de 2.173 de lei şi este de părere că este nevoie de o creştere cu 40% a salariilor profesorilor şi de investiţii în formarea lor. În cadrul emisiunii de business ZF Live el a zis că semnalele despre cât de puţin atractivă este această meserie se văd deja în sistem, care începe să se prăbuşească - discutăm despre cifre care arată că în următorii 10 ani unu din doi învăţători ai României va ieşi la pensie.

Piaţa şcolilor private creşte puternic

Învăţământul privat a prins un avânt puternic în ultimul deceniu, iar tot mai mulţi părinţi se îndreaptă către alternative pentru şcolile de stat. În anul 2020 erau înregistrate în statisticile oficiale ale Institutului Naţional de Statistică (INS) circa 315 unităţi private în sistemul de învăţământ preuniversitar. De altfel, în ultimul deceniu, numărul şcolilor private din sistemul de învăţământ preuniversitar aproape că s-a dublat, de la 170 în anul 2011 la 315 în 2020, ultimul an pentru care INS are date disponibile. Cel mai mare salt în numărul de şcoli private din România a avut loc între 2012 şi 2013, cu o creştere de 49 de unităţi în acel an.

(sursa: Mediafax)