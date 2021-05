10.000 de teroriști Hamas infiltrați în Israel așteaptă ordinul de atac

Hamas are 500 de kilometri de tuneluri în Fâșia Gaza și numai cinci la sută din „orașul subteran” al insurgenților a fost afectat de recentele bombardamente ale israelienilor, a dezvăluit liderul mișcării radicale. Mai mult, avertizează el, 10.000 de „martiri” se află deja în Israel, așteptând un semnal, în cazul în care statul evreu continuă să-i persecute pe palestinieni. Și, nu în ultimul rând, înarmați cu tehnologie iraniană, Hamas poate lansa acum sute de rachete pe minut, cu o rază de acțiune de 200 de kilometri. În apropierea alegerilor din teritoriile autonome, organizația teroristă care guvernează Fâșia Gaza se erijează acum în singura apărătoare a cauzei palestiniene și face o demonstrație de forță.

„Suntem gata de marea bătălie, în cazul în care dușmanul comite o mare prostie în Ierusalim și în locurile sfinte!”, a avertizat liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, în primul său discurs de la încetarea luptelor care au devastat teritoriile palestiniene, dintre organizația paramilitară extremistă și Israel. În pofida rapoartelor potrivit cărora raidurile israeliene ar fi distrus o mare parte a rețelei subterane a teroriștilor – cunoscută și sub numele de „Metroul” – Sinwar susține că mișcarea radicală islamistă ar avea peste 500 de kilometri de tuneluri în Fâșia Gaza și doar cinci la sută din această infrastructură ar fi fost afectată de bombardamente. El a adăugat apoi că sectoarele avariate vor fi reparate în doar câteva zile. Armata israeliană raportase distrugerea a peste 100 de kilometri de tuneluri, în timpul recentelor raiduri aeriene ale aviației sale. Întreaga suprafață a Fâșiei Gaza are 365 de kilometri pătrați, ceea ce ar însemna că sistemul de tuneluri acoperă cea mai mare parte a enclavei palestiniene, remarcă publicația israeliană „The Jerusalem Post”, care comentează afirmațiile lui Sinwar. Altfel spus, conform acestor declarații, „Metroul” Hamas ar trebui să fie cu 100 de kilometri mai lung decât întregul sistem de tuneluri al Londrei. „Forțele de ocupație nu au reușit să distrugă «Metroul» Hamas. Aceste forțe nu au realizat nimic din ce și-au propus în încercarea de a descuraja rezistența și nu au reușit să evalueze situația, din cauza pregătirilor noastre!”, a spus Sinwar, citat de publicația israeliană. Liderul Hamas a respins apoi rapoartele conform cărora statul evreu ar fi reușit să păcălească gruparea radicală din Gaza pentru a-i determina pe teroriști să se ascundă în tuneluri, prin crearea impresiei că armata israeliană ar lansa o invazie terestră. Serviciile de informații ale Hamas „sunt la curent cu planurile inamicului și au știut că nu va fi nicio invazie terestră”, a precizat Sinwar. El a mai avertizat că gruparea sa are 10.000 de „martiri” în interiorul Israelului, care „sunt gata să răspundă”, dacă palestinienii din Ierusalim vor fi afectați în continuare de politica de colonizare a statului evreu. Sinwar a insistat apoi că moscheea Al-Aqsa, cel de-al treilea loc sfânt ca importanță al religiei islamice, și Ierusalimul sunt „linii roșii” pentru palestinieni. Liderul Hamas a avertizat, de altfel, că ploaia de rachete lansată asupra orașului Tel Aviv a fost doar o „manevră la scară redusă”, comparativ cu ceea ce s-ar întâmpla dacă Israelul încearcă să „afecteze moscheea Al-Aqsa”. „Am vrut să dăm forțelor de ocupație și întregii lumi mesajul că nu facem amenințări la întâmplare, astfel încât să se știe că Al-Aqsa are bărbați care o protejează”, a adăugat el. Sinwar le-a mai cerut palestinienilor din Ierusalimul de Est , care sunt confruntați cu evacuări forțate din propriile locuințe, să reziste „cu determinare”, deoarece islamiștii din Gaza îi vor susține și pe ei.

Sprijin masiv din Iran

Chiar înaintea intrării în vigoare a încetării focului, Hamas se pregătea să lanseze 300 de rachete în același timp, jumătate dintre acestea fiind îndreptate spre Tel Aviv, a mai spus Sinwar. Liderul Hamas susține că organizația sa are capacitatea de a lansa sute de rachete pe minut, pe o rază cuprinsă între 100 și 200 de kilometri. Sinwar a mulțumit apoi Iranului, deoarece sprijină Hamas cu arme, expertiză și bani. Răspunzând îngrijorărilor donatorilor internaționali, potrivit cărora fondurile pentru ajutoarele umanitare ar fi folosite în realitate de aripa militară a Hamas, el a afirmat că organizația sa dispune de propriii bani și nu are nevoie de sumele alocate reconstrucției Fâșiei Gaza.

Calcule politice și sânge

Fiind o mișcare cu originile în Gaza, unde a preluat puterea în 2007, Hamas este adânc integrată în societatea palestiniană, având o componentă politică, precum și structuri caritabile, separate total de aripa sa militară. În timp ce Israelul și statele occidentale consideră Hamas drept organizație teroristă, gruparea islamistă este, în realitate, chiar guvernul din Gaza, care angajează zeci de mii de oameni în funcții publice și în poliție. În încercarea de a da o lovitură Autorității Palestiniene, în perspectiva alegerilor din Fâșia Gaza și Cisiordania, mișcarea radicală s-a erijat, în ultima lună, în apărătoarea palestinienilor, cerând retragerea soldaților israelieni din Sheikh Jarrah și din apropierea moscheii Al-Aqsa. Organizația islamistă a avut acum prilejul de a pretinde că este adevărata reprezentantă a palestinienilor, într-un moment în care președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a amânat alegerile. Inițierea oricăror negocieri sub auspiciile comunității internaționale pentru reprogramarea unui scrutin ar afecta scorul electoral al reprezentanților politici ai organizației extremiste, al cărei singur mod de existență este rezistența armată față de statul evreu. Din perspectiva apropiatelor alegeri parlamentare și prezidențiale din teritoriile palestiniene, incidentele recente din Ierusalim par să fi oferit liderilor Hamas o ocazie nesperată de a demonstra că sunt puternici, determinați și gata să plece la război contra Israelului. În acest context, reizbucnirea luptelor în teritoriile palestiniene pare o simplă chestiune de timp.

„În perioada următoare vom trece la o rezistență populară avansată, sprijinită de o rezistență militară!”

Yahya Sinwar