Anul 2022, cel mai călduros înregistrat în Italia

CNR a precizat că 2022 a fost cel mai călduros an înregistrat de la debutul măsurătorilor meteorologice, în 1800.



2022 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Italia în ceea ce priveşte valorile maxime şi medii de temperatură.



În ceea ce priveşte anul cu cele mai ridicate temperaturi minime din Italia, 2018 deţine în continuare acest record, a declarat climatologul Bernardo Gozzini, directorul consorţiului de mediu Lamma-CNR.



La nivel mondial, 2016 rămâne cel mai călduros an înregistrat vreodată, urmat de 2020 şi 2019.