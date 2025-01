Brad Pitt reacționează după ce o femeie a fost înșelată cu 830.000 de euro în numele său

Anne, o franțuzoaică de 53 de ani, a fost păcălită cu 830.000 de euro de către o persoană care s-a dat drept actorul, conform publicației The Guardian.

„Este îngrozitor că escrocii profită de legătura puternică dintre fani și celebrități”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Brad Pitt pentru E! News. „Acesta este un memento important să nu răspundem la mesajele online nesolicitate, în special din partea actorilor care nu sunt activi pe rețelele de socializare.”

Povestea unei relații false

Anne a povestit în cadrul emisiunii de știri franceze Seven to Eight, difuzată pe canalul TF1, că a fost convinsă că are o relație romantică cu Brad Pitt, care ar fi durat mai mult de un an. În această perioadă, escrocul i-a solicitat bani sub pretextul că actorul avea conturile înghețate din cauza divorțului de Angelina Jolie și că avea nevoie de sprijin financiar pentru un tratament medical.

Femeia a realizat că a fost înșelată abia după ce Brad Pitt a fost fotografiat cu noua sa parteneră, Inés de Ramon, în vara anului 2024. Dezamăgită, Anne a recunoscut că a fost victima unei escrocherii meticulos planificate.

După difuzarea emisiunii, povestea a devenit virală pe rețelele de socializare, generând un val de glume și critici. Ca urmare a controversei, canalul TF1 a retras episodul de pe platformele oficiale.

Mesaj pentru fani

Cazul atrage atenția asupra pericolelor din mediul online, unde mulți escroci folosesc identitatea celebrităților pentru a înșela oamenii. Reprezentanții lui Brad Pitt au subliniat că actorul nu este activ pe rețelele de socializare și au îndemnat publicul să fie precaut atunci când primește mesaje nesolicitate.

(sursa: Mediafax)