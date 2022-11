Explozie de PROPORȚII în Piața Taksim din Istanbul. Mai mulți morți și zeci de răniți! Posibil atac cu bombă. Iată imaginile

Ambulanțe și mașini de poliție și pompieri au ajuns la fața locului.

Cauza exploziei este deocamdată neclară.

Utilizatorii rețelelor de socializare spun că magazinele și bulevardul au fost închise. În imaginile publicate de martori pe Twitter se văd mai mulţi oameni întinşi pe jos, grav răniţi.

Explozia a survenit la puţin timp după ora locală 16:00 (13:00 GMT), când artera pietonală Istiklal era destul de aglomerată.

În imagini se văd ambulanțe, mașini de pompieri și poliție la fața locului, relatează presa turcă citată de AP.

Cauza exploziei este deocamdată neclară.

Utilizatorii rețelelor de socializare au declarat că magazinele și bulevardul au fost închise.

CNN din Turcia anunță 4 morți și 38 de răniți.

Turcia a fost afectată de o serie de bombardamente mortale între 2015 și 2017 de către gruparea Stat Islamic și grupurile kurde scoase în afara legii.

Primarul Istanbulului Ekrem Imamoglu:

„Este esențial să ajutăm poliția și echipele de salvatori în ceea ce privește explozia de pe strada Istiklal și să evităm postările care ar putea provoca frică și panică”, a scris Imamoglu pe Twitter.

Guvernatorul provinciei Istanbul, Ali Yerlikaya, a declarat pe Twitter că „Sunt victime și răniți”. El a declarat că, potrivit rapoartelor inițiale, 4 persoane și-au pierdut viața și 38 au fost rănite în explozie.

Potrivit presei din Turcia, explozia a avut loc la ora 4:20 p.m. ora locală (13.30 GMT).

Explosion on Istanbul’s Istiklal street - police saying it looks like a targeted attack #Turkiye pic.twitter.com/yvL0xvLHC0 — علی مصطفی | Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) November 13, 2022

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022