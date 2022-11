Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, plănuiește să doneze cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde dolari

Fondatorul Amazon, în vârstă de 58 de ani, este al doilea cel mai bogat om din lume după Elon Musk, șeful Tesla și noul proprietar al Twitter, potrivit Forbes.

Este pentru prima dată când vorbește despre cum plănuiește să renunțe la o mare parte din averea sa.

Bezos a fost criticat în trecut pentru că nu a semnat Giving Pledge, o campanie fondată de Warren Buffett și Bill Gates pentru a-i încuraja pe megabogații să contribuie cu cea mai mare parte a bogăției lor în scopuri caritabile.

Întrebat direct de CNN dacă plănuia să-și doneze cea mai mare parte din avere, Bezos a spus: „Da, da”.

Exclusive: Jeff Bezos tells CNN that he'll give away the majority of his $124 billion net worth during his lifetime, the first time he's made such a promise. https://t.co/br4nQKVR3n pic.twitter.com/puR4MFOAAo