Grecia a anunțat data deschiderii sezonului turistic

Autoritățile de la Atena au anunțat deschiderea oficiială a sezonului turistic pe 14 mai 2021. Condițiile de intrare pe teritoriul țării a străinilor privesc prezentarea unei dovezi care să ateste efectuarea unui vaccin anti COVID-19 ori a anticorpilor, fie un test negativ. Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile publice, transmite Organizaţia Naţională de Turism a Greciei.



Sloganul central al noii campanii promoţionale pentru turismul grecesc este "All You want is Greece" (Tot ce vrei este Grecia).

"Având întotdeauna în vedere implementarea fidelă a protocoalelor sanitare, aspirăm să deschidem turismul grecesc pe data de 14 mai. Până atunci, vom ridica gradual restricţiile, dacă acest lucru este permis de estimările medicilor specialişti şi de evoluţia pandemiei. De exemplu, planificăm pentru luna aprilie implementarea experimentală a măsurilor pe care le-am stabilit, în prima fază cu vizitatorii din ţările UE, precum şi cu alte ţări de plecare unde vaccinarea a progresat, cum ar fi Israel. Subliniez, totuşi, că toate datele de deschidere sunt orientative şi se pot modifica, în funcţie de evoluţia pandemică", a declarat ministrul Turismului, Haris Theocharis.



Pe lângă aceste condiții, toții turiștii pot fi testați aleatoriiu, în același fel ca anul trecut dar diferența o constituie testele rapide, cu ajutorul cărora va putea fi impusă imediat carantina pentru cazurile pozitive, fără să se aștepte 24 de ore pentru rezultat.

Costul spitalizării pentru turiști, profesioniști și cetățenii greci va fi suportat de statul grec. Totodată, nu vor exista diferențe între regulile aplicate locuitorilor și străinilor.

Autoritățile elene și-au luat angajamentul că fiecare turist va fi în siguranţă.