Video: Incendiu devastator în Maui. Cel puțin 6 persoane au murit, iar un oraș istoric a fost făcut scrum

Flăcările nu erau stinse miercuri după-amiază, alimentate de vântul puternic adus de uraganul Dora. Oficialii se tem că bilanțul morților ar putea crește.

Pe măsură ce vântul s-a mai domolit puțin, unele aeronave au reluat zborurile, permițând piloților să vadă întreaga amploare a distrugerii.

O înregistrare video aeriană a arătat zeci de case și afaceri din Lahaina distruse, inclusiv pe Front Street, unde turiștii se adunau pentru a face cumpărături și a lua masa. Mormane de moloz fumegânde zăceau îngrămădite lângă malul mării, bărcile din port erau carbonizate, iar fumul cenușiu plutea deasupra copacilor arși, anunță AP.

"Este îngrozitor. Am zburat aici 52 de ani și nu am văzut niciodată ceva care să se apropie de așa ceva", a declarat Richard Olsten, pilot de elicopter.

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.



Credit: Vince Carter pic.twitter.com/dlwxTNY51R