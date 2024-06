Masacru într-un supermarket din Arkansas: Un bărbat a deschis focul în magazin și a împușcat la întâmplare 13 persoane

Cel puțin trei persoane au fost ucise și 10 rănite într-un atac armat în masă la un supermarket din Arkansas vineri, potrivit autorităților.

Suspectul a fost împușcat de poliție și se află în custodie cu răni care nu îi pun viața în pericol, a declarat Mike Hagar, șeful Poliției din Arkansas.

Doi dintre cei răniți sunt ofițeri de poliție, care au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după-amiază, Hagar a declarat că unele dintre victimele împușcăturilor sunt în stare "extrem de critică".

Oficialii nu au făcut public numele suspectului.

Matt Gill, care lucra în magazin în acel moment, a declarat pentru NBC News că a auzit focuri de armă și geamuri sparte.

"A intrat și a început să tragă", a spus Gill. "Am reușit să ieșim pe ușa din spate. A trebuit să ies de acolo; am o soție și copii acasă."

Guvernatorul statului Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a anunțat pe platforma X că a fost informată cu privire la situație. "Sunt recunoscătoare forțelor de ordine pentru acțiunea lor rapidă", a scris ea, numind împușcăturile un "incident îngrozitor".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

3 dead, 10 wounded in shooting at Mad Butcher grocery store in Arkansas

Gov. Sarah Huckabee Sanders said a fast response by first responders might have saved lives during the shooting in Fordyce, a small town about 70 miles south of Little Rock. pic.twitter.com/ZRNAZBWLvt