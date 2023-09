Video spectaculos: Un meteorit a străbătut cerul Turciei și s-a prăbușit în mare

Evenimentul spectaculos s-a produs în provincia Gumushane din estul Tuciei, potrivit BBC. Localnicii au putut vedea meteoritul care a trecut pe deasupra orașului Erzurum.

Corpul ceresc a luminat cerul și a provocat jocuri de lumini de culoare verde. Fenomenul a fost vizibil și din alte regiuni ale Turciei.

Ulterior, meteoritul s-a prăbușit în mare. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube.

