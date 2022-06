Premierul Boris Johnson riscă să fie vizat foarte curând de o moţiune de cenzură

"Cred că Boris Johnson are probleme reale", a declarat lordul William Hague, conform postului Times Radio şi publicaţiei The Evening Standard.

"Multă lume a interpretat greşit evenimentele de săptămâna trecută, considerând că s-au încheiat problemele şi că Boris este liber. Dar, de fapt, nu aceasta este situaţia în Partidul Conservator, care este foarte agitat în legătură cu rezultatele raportului" privind petrecerile organizate în birouri guvernamentale, adaugă William Hague.

"Cred că Partidul Conservator va trebui să rezolve această problemă într-un mod sau altul, întrucât dacă vrei să fii un partid eficient, fie te raliezi în spatele premierului, fie decizi să îl schimbi. Şi cred că, fie săptămâna viitoare, fie spre sfârşitul lunii iunie, vor trece la un vot de încredere", a subliniat William Hague.

Numeroşi parlamentari conservatori au anunţat în ultimele săptămâni că au cerut demisia premierului Boris Johnson. Moţiunea de cenzură va fi iniţiată doar dacă în Comitetul 1992 din cadrul Partidului Conservator vor fi primite 54 de solicitări în acest sens. Cererile sunt confidenţiale, astfel că doar preşedintele Comitetului 1922 ştie câte au fost primite până acum.

Premierul Boris Johnson a anunţat că îşi asumă responsabilitatea şi regretă foarte mult încălcările regulilor la petrecerile organizate în birouri guvernamentale, insistând însă că trebuie depăşit acest scandal. "Poliţia nu a considerat că prezenţa mea la aceste evenimente a fost o încălcare a regulilor, dar a descoperit acest lucru după ce am plecat, când nu mai eram acolo. După cum arată raportul elaborat de Sue Gray, am acţionat în sensul recomandărilor şi am aplicat o serie de schimbări. Aceste evenimente au fost în timpul serviciului, sunt parte a funcţiei mele. Dar ar fi trebuit să ne dăm seama că limita între evenimentele de lucru şi socializare era greu de stabilit, iar lucrurile ar fi trebuit făcute diferit. Acest lucru nu înseamnă că nu îmi asum în totalitate responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. Şi regret amarnic", a declarat Boris Johnson săptămâna trecută.

Premierul le-a sugerat membrilor Parlamentului britanic că trebuie să depăşească acest scandal. "Misiunea acestui guvern se referă la problemele publicului britanic. Voi continua această misiune", a insistat Boris Johnson, menţionând acţiunile de contracarare a scumpirilor, gestionarea efectelor pandemiei şi contracararea Rusiei.

Un raport oficial elaborat de Susan Gray, secretar adjunct al Biroului Cabinetului britanic, a stabilit că Guvernul Boris Johnson "a eşuat în mod grav" în respectarea normelor antiepidemice. "Oricare au fost intenţiile, ceea ce s-a întâmplat la aceste evenimente şi modul în care s-au desfăşurat nu au fost în concordanţă cu reglementările anti-COVID din acea perioadă. Permiterea presiunilor asupra unor oficiali şi consilieri, unele atitudini au fost incompatibile cu reglementările", arată raportul prezentat de Susan Gray.

Premierul Boris Johnson a fost amendat recent de Poliţia londoneză în cadrul investigaţiilor privind petreceri organizate în sedii guvernamentale în timpul pandemiei, iar opoziţia laburistă îi cere demisia. Boris Johnson a negat iniţial că ar fi fost încălcate regulile antiepidemice, iar ulterior a argumentat că nu şi-a dat seama că s-a întâmplat acest lucru. Oficialii de la Downing Street au negat că Boris Johnson ar fi indus în eroare Parlamentul în mod intenţionat.

