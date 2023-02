Putin anunță un război îndelungat. Moscova pozează în victimă

La un an de la invazia neprovocată a Kremlinului în țara vecină, soldată cu moartea a zeci de mii de oameni, Putin a acuzat ieri țările occidentale că au declanșat și întreținut războiul din Ucraina, respingând categoric orice vină a Moscovei.

Agresorul pozează în victimă

În mult așteptatul său discurs despre starea națiunii - amânat de anul trecut, pe fondul eșecurilor în lanț suferite de armata rusă pe frontul ucrainean - , Putin a prezentat Rusia și Ucraina drept victime ale unei duble înțelegeri occidentale. El a mai spus că Rusia, nu Ucraina este cea care luptă pentru existența sa.

„Nu ne luptăm cu poporul ucrainean.”, a declarat Putin, într-un discurs rostit cu trei zile înainte de încheierea primului an de război. Ucraina „a devenit ostatica regimului de la Kiev și a stăpânilor săi occidentali, care au ocupat efectiv țara!”, a anunțat el.

Discursul a reluat înșiruirea lungă de nemulțumiri pe care liderul rus le-a oferit frecvent ca justificare pentru războiul condamnat pe scară largă, ignorând total cererile internaționale de retragere din zonele ocupate din Ucraina.

Liderul rus a promis că nu va ceda militar în teritoriile ucrainene pe care le-a anexat ilegal, respingând aparent orice ofertă de pace, într-un conflict care a trezit îngrijorarea globală în privința izbucnirii unui nou Război Rece.

„Pentru a asigura securitatea ţării noastre, pentru a elimina ameninţările venite din partea regimului neonazist existent în Ucraina după lovitura de stat din 2014, s-a decis desfăşurarea unei operaţiuni militare speciale. Şi noi vom rezolva, pas cu pas, minuţios şi metodic, obiectivele care stau în faţa noastră!”, a afirmat el.

În schimb, Putin a oferit versiunea sa asupra istoriei recente, respingând argumentele guvernului de la Kiev, potrivit căruia Ucraina ar avea nevoie de ajutorul Occidentului pentru a contracara o preluare militară rusă.

„Elitele occidentale nu încearcă să-și ascundă obiectivul, acela de a provoca Rusiei o înfrângere strategică!”, a declarat Putin, în discursul transmis de toate canalele televiziunii de stat. „Acestea intenționează să transforme conflictul local într-o confruntare globală.”, a adăugat el.

El a mai spus că Rusia este pregătită să răspundă la acest lucru, deoarece „va fi vorba de existența țării noastre”.

Cu tunurile pe SUA și Occident. Acuzații aiuritoare

„Noi am făcut tot posibilul să rezolvăm pe cale pașnică situația din Donbas, dar Occidentul s-a pregătit pentru un alt scenariu!”, a mai tunat Putin, începându-și tradiționala tiradă contra Vestului.

„În spatele nostru, s-a pregătit un scenariu complet diferit, deoarece ceea ce s-a întâmplat în Donbas a devenit, de fapt, o bază pentru o mare minciună. Pur şi simplu, ei au câştigat timp, închizând ochii la represiunile şi violenţa asupra celor care locuiau în acele zone din Donbas.”, a acuzat Putin.

„Ei nu au pierdut timpul şi şi-au trimis batalioanele acolo, au trimis arme acolo. Vreau să subliniez în mod special că, înainte de începerea operaţiunii speciale, au avut loc discuţii între Kiev şi Vest în privința livrărilor de arme, de arme grele şi avioane. Ne amintim că regimul de la Kiev a insistat să obţină arma nucleară. Despre asta s-a discutat public.

SUA şi NATO au accelerat amplasarea laboratoarelor secrete biologice la frontierele noastre pentru a pregăti teatrul viitorului război şi sigur că regimul de la Kiev s-a pregătit pentru un mare război, iar astăzi se recunoaşte asta în mod public.”, a mai spus președintele rus.

„Sigur că n-au nicio jenă să invoce un spectacol diplomatic în privința acordurilor de la Minsk. Au uitat de timpurile în care sângele a curs în Donbas şi vreau să vă spun că Rusia a încercat să rezolve aceste probleme în mod paşnic.

Este o metodă de a încerca să ne înşele, vorbesc despre cei din Vest, aşa cum au făcut încercând să distrugă Irakul, Libia, Iugoslavia. Noţiunile de ordine, de încredere, de cinste, nu există pentru ei. Nu mai vorbim de dictatură, de hegemonie, de colonialism; s-au obişnuit să scuipe pe întreaga lume şi au o atitudine de acest tip faţă de propriile ţări, încercând să îi înşele cu respectarea rezoluţiilor ONU în ceea ce priveşte securitatea din Donbas. Au devenit doar o minciună lipsită de principii şi noi ne apărăm nu doar interesele, ci şi poziţia noastră referitoare la faptul că lumea actuală nu trebuie împărţită în lumea civilizată şi restul lumii.”, a mai spus Putin.

„În privința acţiunilor concrete, extinderea NATO spre frontierele noastre, crearea unor sisteme antirachetă în Europa şi Asia, aşa-zisa umbrelă de apărare, reprezintă, de fapt, o escaladare a escaladării militare la frontiera cu Rusia.

Şi vreau să subliniez următorul lucru: nicio ţară din lume nu are un asemenea număr de arme desfăşurate în străinătate precum SUA. Sunt sute de astfel de sisteme în întreaga lume şi e suficient să te uiţi pe hartă pentru a vedea aceste lucruri.

Se poate observa, de asemenea, cum au ieşit din acordurile fundamentale mondiale în mod unilateral, au reziliat aceste tratate pe care le-au încheiat cu întreaga lume.

Nu numai că au făcut asta, dar, în decembrie 2021, am primit un acord de contracte privind garanţia de securitate, însă, în toate poziţiile cheie pentru noi, am primit un refuz direct şi am înţeles că au planuri agresive contra noastră şi nu se pregătesc să rezolve nimic pe cale paşnică.

Informaţiile primite nu ne-au dat de ales. Am înţeles că, în februarie 2022, se pregăteşte o acțiune de pedepsire în Donbas, cu artilerie, cu tancuri, cu avioane.”, a mai declarat liderul de la Kremlin.

Putin continuă să acuze astfel Ucraina și statele occidentale că au început războiul – fiind, de altfel, pentru prima dată când se referă la conflict ca la un război și nu ca la o „operațiune militară specială”.

„Ei au început războiul și noi am folosit forța pentru a-l opri”, a spus el, în fața unei audiențe formate din legislatori, oficiali de stat și soldați care au luptat în Ucraina.

Atacuri pe toate planurile

Putin a mai acuzat Occidentul că lansează „atacuri informaționale agresive” și că vizează cultura, religia și valorile rusești, deoarece liderii vestici sunt conștienți că „este imposibil să învingă Rusia pe câmpul de luptă”.

„Ei denaturează faptele istorice, ne atacă constant cultura, Biserica Ortodoxă rusă şi alte religii tradiţionale ale ţării noastre. Priviţi ce fac cu propriile lor popoare: distrugerea familiei, a identităţii culturale şi naţionale, perversiunea şi abuzul asupra copiilor sunt declarate normă.

Preoţii sunt forţaţi să binecuvânteze căsătoriile între persoane de acelaşi sex... După cum s-a aflat, Biserica Anglicană intenţionează să ia în considerare ideea unui Dumnezeu neutru din punct de vedere al genului... Milioane de oameni din Occident înţeleg că sunt conduşi spre o adevărată catastrofă spirituală.”, a mai spus liderul rus.

De asemenea, el a acuzat națiunile occidentale că au lansat un atac asupra economiei Rusiei prin sancțiuni, însă acestea „nu au obținut și nu vor obține nimic". „Am asigurat stabilitatea situaţiei economice, am protejat cetăţenii.”, a spus el, apreciind că Occidentul a eşuat în „destabilizarea societăţii noastre”.

Rusia iese din ultimul mare tratat de dezarmare nucleară

Putin a mai anunțat că Rusia îşi suspendă participarea la Tratatul „New START” („Noul START”, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu SUA, care limitează arsenalele nucleare strategice ale celor două părţi.

Liderul de la Kremlin a spus că „unii oameni de la Washington” se gândesc la reluarea testelor nucleare şi, în consecinţă, Ministerul Apărării şi corporaţia nucleară din Rusia ar trebui să fie pregătite să testeze arme nucleare dacă va fi nevoie.

Tratatul „New START” a fost semnat la Praga în 2010, a intrat în vigoare la 5 februarie 2011 şi a fost prelungit în 2021, cu cinci ani, imediat după ce preşedintele american, Joe Biden, şi-a preluat mandatul.

Tratatul limitează arsenalele nucleare ale SUA şi Rusiei la 800 lansatoare şi 1.550 de focoase de fiecare parte. Ambele părţi au atins aceste limite în 2018.

Rusia are cel mai mare arsenal de arme nucleare din lume, de aproape 6.000 de focoase, susțin experţii militari. Împreună, SUA şi Rusia deţin în jur de 90% din numărul focoaselor nucleare la nivel global, suficiente pentru a distruge planeta de mai multe ori.

Imediat, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a apreciat decizia Rusiei de a-şi suspenda participarea la tratatul Noul START drept „foarte dezamăgitoare şi iresponsabilă”.

Casa Albă critică absurditatea discursului

La rândul său, consilierul pentru Securitate Naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a denunţat „absurditatea” acuzaţiilor preşedintelui Putin, care a afirmat că ameninţarea occidentală contra Rusiei justifică invadarea Ucrainei.

„Nimeni nu atacă Rusia. Există un fel de absurditate în ideea că Rusia se afla sub o formă de ameninţare militară din partea Ucrainei sau a altcuiva.”, a declarat Sullivan.

Biden: Sprijin ferm pentru Ucraina!

Sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne ferm, a afirmat, ieri, la Varşovia, preşedintele Biden, în timpul întrevederii cu omologul său polonez, Andrzej Duda.

„Aşa cum i-am transmis preşedintelui Zelenski atunci când am vorbit la Kiev, ieri, pot spune că sprijinul nostru pentru Ucraina rămâne neclintit.”, a afirmat Biden.

Șeful Casei Albe urma să susțină în aceeași zi, în capitala Poloniei, un discurs pentru apărarea principiului suveranităţii, exprimându-și, totodată, sprijinul faţă de Ucraina şi faţă de apărarea flancului estic al NATO.

