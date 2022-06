SUA: Un bărbat înarmat a deschis focul într-o fabrică din Maryland, omorând trei persoane

Atacatorul, în vârstă de 23 de ani, care nu a fost identificat de poliție, a fost rănit într-un schimb de focuri cu un polițist în timp ce încerca să fugă cu o mașină, a declarat șeriful comitatului Washington, Douglas Mullendore, într-o conferință de presă.

Atât suspectul, cât și polițistul au fost transportați la un spital local pentru a fi tratați pentru răni prin împușcare, în cel mai recent caz dintr-o serie de împușcături în masă care afectează Statele Unite.

Mullendore a refuzat să detalieze circumstanțele sau posibilele motive care au stat la baza atacului, dar a declarat că atacatorul și toate victimele sale erau angajați ai companiei Columbia Machine din Smithsburg, în nordul statului Maryland, în apropiere de granița cu statul Pennsylvania.

Un purtător de cuvânt al Columbia Machine a declarat că firma cooperează cu autoritățile în ancheta lor privind atacul, dar a refuzat să facă alte comentarii.

Compania furnizează echipamente de fabricare a betonului către clienți din peste 100 de țări.

Birourile din Baltimore ale FBI și U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives au declarat că au trimis agenți la fața locului.

La sfârșitul lunii trecute, un tânăr de 18 ani a deschis focul într-o școală primară din Uvalde, Texas, ucigând 19 elevi și doi profesori. citeste mai departe

Crimele din Uvalde și un atac armat în masă la o băcănie din Buffalo, New York, soldat cu 10 morți, au determinat noi eforturi în Congresul SUA pentru a adopta legi federale mai stricte privind controlul armelor de foc.

(sursa: Mediafax)