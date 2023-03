Doliu în lumea filmului. Actorul Tom Sizemore a murit la 61 de ani. Se afla în comă după un anevrism cerebral

Tom Sizemore se afla în comă după un anevrism cerebral. Managerul său, Charles Lago, a declarat că a actorul murit vineri într-un spital din California.

„Familia Sizemore a fost consolată de sutele de mesaje de susținere”, a declarat Lago.

El a precizat că fiii lui Sizemore sunt devastați și a cerut ca intimitatea lor să fie respectată.

Născut în Detroit, Sizemore a obținut o diplomă de master în teatru înainte de a se remarca la Hollywood cu un rol secundar în filmul lui Oliver Stone „Born on the Fourth of July”, în 1989.

El a jucat roluri mai importante în drame din anii 1990, precum True Romance, de Ridley Scott, Devil in a Blue Dress, alături de Denzel Washington, și filmul biografic Wyatt Earp, alături de Kevin Costner.

În filmul premiat cu Oscar „Saving Private Ryan” a jucat rolul loialului sergent Horvath.

Sizemore a fost nominalizat la Globul de Aur pentru interpretarea unui mafiot în filmul de televiziune din 1999, Witness Protection.

În autobiografia sa, actorul a scris despre dependențele de heroină și metamfetamină.

(sursa: Mediafax)

