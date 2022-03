Tragedie în China. Un avion cu peste 130 de persoane la bord s-a prăbușit

Boeing-ul 737 se deplasa de la Kunming la Guangzhou, iar imediat după ce s-a prăbușit a izbucnit un incendiu în munți.

Postul de televiziune CCTV a declarat că accidentul a avut loc în apropierea orașului Wuzhou, în Teng.

Numărul victimelor nu este cunoscut deocamdată, iar echipele de salvare sunt pe drum, a precizat CCTV.

Surse neoficiale au publicat imagini de la posibilul loc al accidentului

Breaking News: A Boeing 737 plane operated by China Eastern Airlines crashed in southern China with more than 130 people on board, state media reported.



There was no immediate information on casualties or why the plane went down. https://t.co/wTJ2KTmBdH