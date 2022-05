Un fost colonel rus critică la televiziunea de stat invazia țării în Ucraina: „Situația pentru noi se va înrăutăți"

"Să nu bem "tranchilizante informaționale", pentru că uneori apar informații despre o oarecare prăbușire morală sau psihologică a forțelor armate ucrainene, ca și cum s-ar apropia de o criză de moral sau de o fractură", a declarat colonelul în retragere Mihail Khodarenok în ediția de luni a emisiunii "60 de minute" de la Rossiya One. "Nimic din toate acestea nu este real".

În ciuda împotrivirii prezentatorului emisiunii, Khodarenok a declarat că Ucraina ar putea înarma 1 milion de persoane.

"Având în vedere că ajutorul european va intra pe deplin în vigoare și că 1 milion de soldați ucraineni înarmați se pot alătura luptei, trebuie să vedem această realitate și trebuie să luăm în considerare acest lucru în calculele noastre operaționale și strategice. Situația pentru noi se va înrăutăți", a spus el.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6