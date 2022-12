Vladimir Putin, zâmbitor și relaxat, în mijlocul "Eroilor Rusiei"

Deși presa străină a scris mult despre faptul că Putin ar fi grav bolnav, că ar fi căzut sau că se ascunde, iată-l decernând Steaua de Aur Eroii Rusiei, cu un pahar de șampanie în mână, zâmbitor și relaxat, alături de Valery Gerasimov, Sergei Shoigu, lideri ceceni și călugărul Ciprian, erou al Rusiei, într-o fastuoasă ceremonie.

"E multă gălăgie acum pentru că atacăm infrastructura energetică. Da, noi facem asta și vom continua. Dar cine a început primul? Cine a lovit podul din Crimeea?", a spus Putin.

Drunk putin explains why strikes against Ukrainian infrastructure will continue because "they started first by attacking the Crimean bridge" pic.twitter.com/fQeRuNo4Pu