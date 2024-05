Linia de foc a Pacificului: Un vulcan din Indonezia a erupt noaptea trecută. Mai multe localități au fost evacuate

Vulcanul Ibu de pe îndepărtata insulă indoneziană Halmahera a erupt spectaculos, aruncând în aer un nor de cenușă gri. Locuitorii din șapte sate de pe o rază de șapte kilometri au fost evacuați, au declarat autoritățile duminică, potrivit Reuters.

O echipă comună formată din polițiști, militari și pompieri a fost trimisă în zonă pentru a-i muta pe localnici. Aceștia au fost cazați în corturi pe parcursul nopții.

Indonezia s-a confruntat cu mai multe erupții vulcanice în ultimele săptămâni. De altfel, activitatea vulcanică nu reprezintă o surpriză, țara insulară find așezată pe o zonă foarte activă.

A 5km tower of #volcanic ash and smoke spewed into the sky on the island of Halmahera in Indonesia, after Mount Ibu’s second massive eruption in two days. Authorities have raised the alert status to its highest level. #Indonesia pic.twitter.com/hjo9nhbVwB