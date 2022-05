Cătălin Predoiu: Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit obiectivele în proporţie de 100%

"Încep cu o concluzie, pe documente verificabile, Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit obiectivele din programul de guvernare şi din planurile guvernamentale legislative în proporţie de 100%. (...) Am acţionat pe trei direcţii principale majore ale acestor obiective. Prima a fost rezolvarea unei probleme majore în justiţie şi în societatea românească prin tensiunile pe care le-a indus în spaţiul public, o problemă care trena de patru ani de zile, o problemă pe care au încercat să o rezolve alte două partide, o problemă în faţa căreia trei proiecte de lege anterioare au eşuat, topindu-se în Parlament, neîntrunind nici consensul sistemului judiciar şi nici voturile necesare în Parlament. E vorba de desfiinţarea Secţiei speciale", a declarat Cătălin Predoiu, la reuniunea Ligii Aleşilor Locali ai PNL, desfăşurată la Poiana Braşov, unde a prezentat un bilanţ al celor şase luni de guvernare.



El a spus că la îndeplinirea acestui obiectiv a fost vorba de "a debloca sistemul judiciar, de a garanta independenţa judecătorilor şi de a asigura o relativă normalitate în sânul magistraturii", lucru care a necesitat foarte multe discuţii pentru a găsi o formulă echilibrată, corectă, "în linie cu spiritul PNL".



"O a doua direcţie în care am acţionat a fost aceea a conturării unui cadru strategic în justiţie. Sunt foarte multe nemulţumiri legate de justiţie şi foarte multe dintre acestea, la rândul lor, sunt întemeiate. Una dintre explicaţiile pentru care sistemul judiciar nu a performat în anii precedenţi a fost aceea că i-a lipsit un cadru strategic, o viziune, un plan. (...) Aceste lucruri au lipsit şi ne-am concentrat asupra lor. Guvernul a adoptat, în această perioadă, trei strategii majore: una privind combaterea traficului de persoane şi a crimei organizate - esenţială pentru securitatea cetăţeanului, una pentru combaterea corupţiei - cerută în Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi o strategie în sine a dezvoltării întreg sistemului judiciar în următorii ani", a adăugat Predoiu.



Ministrul Justiţiei a menţionat că a promovat în Guvern şi, apoi, în Parlament, o serie de proiecte de acte normative care sunt obiective în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi în cadrul MCV.



"Am deblocat toate proiectele de investiţii, am inaugurat recent un sediu de judecătorie la Rădăuţi, proiect început în urmă cu ani de zile, într-un mandat anterior. Avem alte proiecte în derulare la Horezu - Vâlcea, la Carei - Satu Mare, la Calafat - Dolj, la Târgu Neamţ, la Costeşti în Argeş şi multe altele care însumează zeci de milioane de euro", a menţionat Cătălin Predoiu.



El a susţinut că aceste lucruri le-a făcut de multe ori "sub tirul unor acuzaţii nedrepte şi al unor critici nefondate".