Exclusiv. Filmul dezastrului de la Crevedia. Scânteia, produsă de o rangă din oțel, cu care încercau să deblocheze robinetul instalației de GPL

În rechizitoriul transmis, la finalul săptămânii trecute, judecătorilor de la Judecătoria Răcari, procurorii Parchetului General descriu, în detaliu, circumstanțele factuale ale derulării tragediei de la Crevedia, din 26 august 2023.

Astfel, în dimineața acelei zile fatidice, la ora 8.30, Adi Gheorghe Postu, operator GPL la Flagas SRL, compania controlată de Ionuț Doldurea și de Ionuț Stângă, lucrător despre care s-a aflat că își desfășura activitatea exclusiv la stația neautorizată din Crevedia, s-a deplasat la acest punct de lucru, urmând să-și încheie ziua de lucru la ora 19.00. Ulterior, la ora 12.00, la locație a ajuns și Constantin Carabuș, șofer de autocamioane și mașini de mare tonaj la Flagas SRL, care a parcat o autoutilitară‚ cu număr de București, aflată în folosința sa, având capacitatea de 27.776 de litri. Autocisterna a fost parcată în interiorul curții, paralel cu strada, având capul tractor spre clădirea de birouri, deoarece aceasta urma să fie încărcată cu GPL.

La ora 14.30, un alt șofer al Flagas SRL, Luigi Valentin Pășcociu, a ajuns la rândul său la stația GPL, parcând o altă autoutilitară, cu număr de Olt, dar și o semiremorcă‚ tot cu număr de Olt, tot în curtea stației neautorizate, paralel cu cele două cisterne fixe folosite pentru depozitarea GPL-ului, cu spatele spre stradă. Această ultimă cisternă era încărcată cu 14,82 de tone de gaz GPL, cu concentrația de propan de 78,39%, lucru certificat de o factură fiscală emisă de SC City Gas SRL Galați, din data de 26 august 2023.

Explozii în lanț

În acel moment, în incinta clădirii SC Flagas SRL din Crevedia se mai aflau și patru cetățeni nepalezi, angajați pe postul de spălător auto. Este vorba despre Milan Kakrim, Bhakta Bahadur Sunawar, Rabin Tamang și Samesh Kumar Sag. La ora 18.00, Luigi Valentin Pășcociu și Constantin Carabuș „au început să efectueze transvazarea GPL-ului din cisterna ansamblului folosit de către primul (este vorba despre cea înmatriculată în județul Olt) într-una dintre cele două cisterne fixe, folosind o pompă mobilă de distribuție neomologată și neautorizată”. „În timpul manevrei de transvazare, din cauza pierderii etanșeității pe circuitul de transfer, a avut loc o scurgere de GPL care s-a acumulat în curtea și în clădirea imobilului proprietate a Flagas SRL și care a reprezentat sursa de inițiere a amestecului exploziv cu caracter complex, incluzând procese pirogene (incendive și explozive sub diferite forme), producându-se succesiv, în intervalul orar 18.48 – 21.46, o explozie a unui nor de vapori și declanșarea unui incendiu, urmate de explozia unui nor de vapor, o explozie a vaporilor unui lichid de fierbere, o explozie (incendiu fulger), două explozii ale unor nori de vapori, o altă explozie a unui lichid de fierbere, încă o explozie (incendiu fulger) și alte două explozii ale unor nori de vapori”, se precizează în actul acuzării.

Concentrația de gaz era de 98 la sută

Principala cauză a producerii acestei tragedii a fost efectuarea de operațiuni ilegale și neautorizate la acest punct de lucru al firmei lui Doldurea. Însă cauza specifică a exploziei este una de noaptea minții. Concret, conform raportului de expertiză criminalistică, întocmit, la data de 26 februarie 2024, de către Institutul Național de Expertize Criminalistice, scurgerea de gaze localizată în curtea Flagas SRL, între semiremorca cu cisternă fixă cu număr de Prahova și autotractorul cu număr de Olt, cuplat cu semiremorca cisternă cu număr de Olt „a fost de natură să creeze o acumulare de gaze GPL, cu o concentrație de butan de 98 la sută, la nivelul solului curții și foarte probabil al clădirilor adiacente, realizându-se un mediu exploziv, constituit din amestecul aer-vapori GPL care, prin inițierea aprinderii de la o sursă externă, de natură electrică, electrostatică sau mecanică, a condus la prima explozie”.

Această primă explozie a fost una de tip UVCE, adică explozia unui nor de vapori situat în aer liber, și a avut un efect termic, care a condus la incendierea vehiculelor parcate în curtea stației neomologate, a clădirilor adiacente și a autoturismelor parcate în fața clădirii principale, precum și la arderea vegetației de pe partea opusă a drumului național. De asemenea, explozia a produs și o puternică undă de șoc.

A dat cu ranga și a sărit în aer

Informația șoc din acest dosar constă, însă, în identificarea sursei de aprindere. În rechizitoriu, scrie negru pe alb că această sursă a constat în „scântei mecanice, rezultate la folosirea de către șoferul Luigi Pășcociu Valentin a unui levier metalic, pentru deblocarea/ închiderea robinetului de gaz. O scânteie mecanică produsă chiar la scăparea/ aruncarea levierului pe platoul de beton ar fi avut energia termică suficientă pentru aprinderea vaporilor de GPL de sub cisternă”.

Această situație este confirmată și de Mihai D., șofer la Flagas SA, într-o convorbire telefonică, interceptată de procurori, purtată cu un bărbat neidentificat, a două zi după tragedie, la data de 27 august 2023. Acesta susține că „stația în care a avut loc explozia nu era închisă, că acolo erau birouri și garaj și că nu aveau voie să desfășoare astfel de activități. Acesta mai susține că exista «un cazan fără cap» în care se descărcau și, apoi, încărcau în unele mai mici, de 18.000 sau 20.000 de litri, dar că nu aveau voie să facă așa ceva”.

În aceeași zi, într-o altă convorbire telefonică purtată de șoferul Mihai D., acesta a apreciat că „bănuiește că sursa de foc este o rangă, că șoferii au atins robinetul în timpul manevrării, că s-a spart furtunul și că au început să iasă puternic gaze. Acesta a mai zis că Adi (identificat de către organele de urmărire penală ca fiind Adi Gheorghe Postu) s-a dus să ia o pătură și a dat cu țeava, cu un fier, să închidă robinetul și atunci a fost o scânteie”.

Li s-au topit hainele

Ce a urmat este greu de descris. După producerea acestei prime explozii și izbucnirea concomitentă a incendiului, operatorul GPL Adi Gheorghe Postu, împreună cu cei patru cetățeni nepalezi, au părăsit clădirea Flagas. Doi dintre nepalezi, Bhakta Bahadur Sunawar și Ramesh Kumar Sah, au rămas, din nefericire, în apropierea imobilului firmei, fiind surprinși de explozie și de incendiu, care le-au provocat leziuni grave. Primul a murit la spital.

Prima explozie și incendiul produse concomitent i-au surprins pe șoferii de autocisterne Constantin Carabuș și Luigi Valentin Pășcociu în curtea stației GPL, în apropierea cisternelor, fiind cuprinși de flăcări. „În momentele imediat următoare, aceștia au părăsit curtea firmei și s-au deplasat pe șoseaua principală, în direcția Buftea, intrând în locuința unuia dintre locatarii din zonă unde, întrucât hainele le-au fost arse complet, au primit obiecte de îmbrăcăminte și au așteptat sosirea primelor echipaje de ambulanță, care i-au transportat la Spitalul de Urgență Floreasca”, descriu anchetatorii.

Primul șofer, Luigi Valentin Pășcociu, a suferit arsuri pe 99 la sută din suprafața corporală. Acesta a murit la data de 4 septembrie 2023. Al doilea șofer, Constantin Carabuș, a ajuns, în cele din urmă, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, cu arsuri pe 40 la sută din suprafața corporală. Acesta a fost, ulterior, transferat la un spital din Germania, unde a decedat.

Prima explozie a făcut și o a treia victimă, deoarece au surprins-o pe Florica Barbu, care locuia exact peste drum de stația GPL a Flagas SRL din Crevedia. Femeia se afla în aproprierea casei sale, explozia și incendiul propagat provocându-i arsuri grave. Arsă, fără obiectele de îmbrăcăminte topite de căldura degajată, s-a deplasat pe jos, pe șoseaua principală, de unde a fost preluată de ambulanță și transportată la Spitalul Floreasca, unde a doua zi a decedat.

Procurorii arată că a doua explozie a fost și cea mai puternică produsă în fatidica zi de 26 august 2023. Aceasta l-a surprins pe un alt localnic, Marian Mirea, care locuia vizavi de acest punct de lucru. Suflul exploziei i-a produs leziuni traumatice grave, care i-au cauzat decesul.

Una dintre mașinile încărcate cu combustibil, lângă locul unde făceau grătare

Potrivit rechizitoriului, exploziile produse au proiectat părți componente din autoutilitarele fixe sau mobile din curtea firmei și mai multe obiecte pe o rază circulară cu o distanță de aproximativ doi kilometri și au provocat distrugerea totală a opt imobile. Este vorba despre case de locuit, anexe și clădirea Flagas SRL. De asemenea, au fost distruse parțial 80 de imobile. 56 de persoane au suferit vătămări corporale, au fost distruse total sau deteriorate autoturisme, autospeciale de intervenție, echipamente de protecție, echipamente și obiecte aparținând companiei Flagas SRL, dar și doi stâlpi de electricitate.

Relevantă, din acest punct de vedere, este o discuție telefonică purtată de Adi Gheorghe Postu cu un bărbat, pe care o redăm în continuare:

„Bărbat - V-a făcut bombă nucleară, bă!

Adi Gheorghe Postu - Și aia al... șt.. și aia albă șt... și aia albă știi unde e, care a bubuit ultima (o autocisternă - n.red.)?

Bărbat - Aia am văzut-o... aia... a, nu. Aia de benzină motorină am văzut-o că e în clădire, băgată aci...

Adi Gheorghe Postu - După casă, da.

Bărbat - Unde făceam noi grătar, după case e băgată.

Adi Gheorghe Postu - : Da, da, după casă acolo e”.

Anchetatorii au date că astfel de operațiuni se derulau și în alte locații

Procurorii mai arată că după retragerea autorizației de securitate la incendiu și până la data producerii evenimentului din 26 august 2023, la punctul de lucru neautorizat Crevedia „s-au desfășurat aceleași operațiuni de transvazare folosindu-se o pompă de distribuție neomologată, activități pentru care reprezentanții ISU Dâmbovița, în anul 2020, au luat măsuri de sancționare și de retragere a autorizației de funcționare, întocmind procese-verbale în care aceste activități au fost consemnate în mod clar și care nu au fost contestate de către administratorii firmei”.

Astfel, „din cercetările efectuate în cauză și din declarațiile angajaților Flagas SRL care își desfășurau activitatea în aceste locații închiriate rezultă că și aici erau efectuate operațiuni de transvazare GPL dintr-o cisternă în alta, folosindu-se o pompă de distribuție mobilă sau dispozitivele din dotarea autocisternelor aparținând firmei, aspecte care dovedesc caracterul sistematic al politicii promovate de către administratorii/ asociații societății Flagas SRL cu privire la încălcarea reglementărilor legale vizând activitățile de transport, depozitare, transvazare GPL și a celor vizând normele de securitate și sănătate în muncă”.