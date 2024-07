Alina Gorghiu, după cazurile recente de abuzuri sexuale la adresa unor minori: ”Astfel de comportamente nu au ce căuta în mediul educațional”

„Două subiecte de presă care au șocat opinia publică, în mai puțin de patru zile! Un bărbat, cunoscut ca „antrenorul de genii”, a fost prins sâmbătă în flagrant, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un minor. Astăzi, Directorul Casei de Cultură a Studenților din Pitești, a fost reţinut de poliţişti fiind acuzat că a întreţinut relații sexuale, timp de câteva luni, cu o fată de 16 ani care frecventa cursurile instituției respective”, spune, marți, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, pe pagina de Facebook.

Aceasta spune că cele două cazuri reprezintă acuzații de infacțiuni grave produse asupra minorilor. Și cel mai trist este că acuzații sunt dintre cei implicați în actul educațional.

„Exact persoanele care au o influență foarte mare în creionarea și îndrumarea destinelor al copiilor și tinerilor. Și nimic nu poate fi mai crud, mai abject decât a folosi acea influență, autoritate în scopul manipulării minorilor. Astfel de personaje, de comportamente nu au ce căuta în mediul educațional”, mai spune Gorghiu.

Gorghiu adaugă că legea pe care a inițiat-o și care a declarat ca imprescriptibile infracțiunile de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetismul, agresiunea sexuală, sclavia și tortura este în vigoare.

„Avem și Legea prin care orice act sexual al unui major cu un minor sub 16 ani este viol, adoptată la finalul lunii iunie 2023. Ca ministră a justiției, am sprijinit îmbunătățirea ei după ce unele chestiuni trebuiau clarificate. În plus, mecanismul voucherelor pentru victimele infracțiunilor, inclusiv cele de viol, este operațional. Victimele pot primi în limita a 18.500 de lei pentru nevoi urgente: cazare, hrană, transport, medicamente. Avem instrumente pentru combaterea unor astfel de fapte, însă efortul trebuie însă să fie unul conjugat: familie, școală, instituții, societate. Iar victima să aibă curajul să scoată la lumina astfel de fapte. Răspunderea este a tuturor pentru a crește generații tinere în siguranță, departe de comportamente care ies din tiparul normalității. Iar atunci când se confirmă faptele grave, autorii trebuie izolați și pedepsiți”, mai spune Gorghiu.

(sursa: Mediafax)