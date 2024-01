Gorghiu anunţă că infractorii aduşi din străinătate vor plăti costurile repatrierii

„An nou, obiceiuri vechi. Continuăm aducerea în țară a celor care încă mai cred că pot scăpa de executarea pedepsei în România. Avem în lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile aducerii în țară a fugarilor să fie suportate de aceștia. Nu de către stat. Depunem toate eforturile pentru a stopa fenomenul fugarilor”, scrie pe Facebook Alina Gorghiu.

Totodată, adaugă ea, sunt continuate investițiile în infrastructura sistemului penitenciar.

„ Două penitenciare noi au intrat în 2023 în faza de execuție, și în multe altele au fost amenajate noi locuri de detenție. Toate la standarde europene. Pentru ca nimeni să nu mai poată invoca aspectul condițiilor din penitenciare pentru a se sustrage de la executarea pedepsei în țară”, afirmă ministrul Justiției.

Gorghiu arată că în prima săptămână din an au fost aduși în România șase fugari, respectiv Părăscuță Ștefan Iulian, adus din Germania, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare, pentru tâlhărie, Stan Florian, adus din Germania, condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare, pentru tâlhărie, Amariei Andrada, adusă din Olanda, condamnată la 2 ani și 10 luni de închisoare, pentru furt, Basalderu Constantin Viorel, adus din Marea Britanie, condamnat la un an și 4 luni de închisoare, pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, Ursan Ioan Florin, adus din Marea Britanie, condamnat la un an de închisoare, pentru furt calificat, precum și Doroț Ionel Samuel, adus din Marea Britanie, condamnat la un an de închisoare, pentru infracțiuni rutiere.