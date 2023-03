Cei şase interlopi români acuzaţi de tentativă de asasinat în Mexic şi şantaj, condamnaţi definitiv

Cei șase cetățeni români au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT în anul 2020 sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la comiterea infracțiunii de omor calificat, șantaj, conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În 2021, Tribunalul București a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cuprinse între 3 ani, 4 luni și 20 de zile și 10 ani și 4 luni. În martie, anul acesta, pedepsele au fost majorate, iar decizia este definitivă.

„Hotărârea instanței de judecată a rămas definitivă prin decizia din data de 17.03.2023 a Curții de Apel București, prin care au fost majorate pedepsele aplicate unora dintre inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (de la 4 ani la 6 ani), tentativă la omor calificat (de la 9 ani la 11 ani, respectiv de la 8 ani la 10 ani) și conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a avea permis de conducere (de la un an la doi ani), fiind majorate pe cale de consecință și pedepsele rezultante (pedeapsa cea mai mare fiind majorată de la 10 ani și 4 luni la o pedeapsă de 13 ani)”, a anunțat DIICOT.

Pedepsele stabilite prin decizia Curții de Apel București însumează 61 de ani de închisoare. Prin aceeași decizie s-a dispus și „achitarea a doi dintre inculpați sub aspectul comiterii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat și încetarea sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare de către unul dintre inculpați.”

Unul dintre inculpați a fost arestat preventiv în lipsă, acesta aflându-se în custodia autorităților mexicane, în cadrul procedurii de extrădare inițiate de autoritățile române.

„În cauză, procurorii au reținut că, în cursul anului 2015, pe teritoriul Mexicului, doi dintre inculpați împreună cu alte persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care pe parcursul anilor 2015 – 2019, au aderat alți trei inculpați, al cărui scop a fost comiterea de infracțiuni de violență, respectiv șantaj și omor calificat. Membrii grupului infracțional organizat au comis la data de 02 aprilie 2018, în Mexic, o tentativă la infracțiunea la omor calificat și, în perioada 2017 – 2019, 4 infracțiuni de șantaj pe teritoriul României”, a precizat DIICOT.

(sursa: Mediafax)