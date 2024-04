Mama care şi-a omorât fetiţa în bătaie, dar şi unchiul şi mătuşa victimei, trimişi în judecată

Potrivit portalului instanţelor de judecată, Eugenia Vasilache, mama fetiţei, a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv, sub acuzaţia de omor calificat asupra unui membru de familie, rele tratamente aplicate minorului şi violenţă în familie.



De asemenea, mătuşa fetiţei şi unchiul ei au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru complicitate la cele trei infracţiuni.



"La data de 31.01.2024, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a dispus punerea în mişcare a acţiunii împotriva inculpatei V.E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor asupra unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 188 alin. (1) Cod penal în referire la art. 199 alin. 1 Cod penal, reţinându-se că, în perioada 26.01.2024 - 30.01.2024, în timp ce se afla în locuinţa din municipiul Galaţi, a exercitat acte de violenţă asupra victimei minore V.E.A, fiica sa, în vârstă de 9 ani, pe care a lovit-o în mod repetat cu obiecte contondente, i-a cauzat arsuri şi a comprimat-o cu mâinile, provocându-i leziuni traumatice pe toată suprafaţa corpului, care şi-au cumulat efectul (şoc traumatico-hemoragic), conducând în final la producerea directă şi necondiţionată a decesului", a transmis anterior Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi.



Mătuşa şi unchiul fetiţei decedate sunt acuzaţi de complicitate la omor calificat, complicitate la trei infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului şi complicitate la două infracţiuni de violenţă în familie.



"La data de 13.02.2024, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a dispus punerea în mişcare a acţiunii împotriva inculpaţilor V.A. şi V.E.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la omor calificat asupra unui membru de familie, (...) complicitate la trei infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului, (...) şi complicitate la două infracţiuni de violenţă în familie, (...) reţinându-se că în perioada anilor 2021 - 30.01.2024, în timp ce au locuit împreună cu inculpata V.E., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, i-au întărit acesteia rezoluţia infracţională prin starea de pasivitate manifestată (neanunţarea autorităţilor / lipsa oricărei iniţiative pentru apărarea victimei şi a persoanelor vătămate / girarea comportamentului infracţional repetat al inculpatei în detrimentul celor trei minore) faţă de acţiunile acesteia (percepute în mod direct) de a supune unor tratamente degradante (expunerea la frig şi obligarea la efectuarea unor exerciţii fizice)", se arăta într-un comunicat de presă transmis anterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi.



Potrivit sursei citate, unchiul şi mătuşa au girat şi faptele mamei de a "exercita acte de violenţă extremă (multiple lovituri cu obiecte contondente şi arsuri pe întreaga suprafaţă a corpului) asupra victimei V.A.E şi asupra persoanelor vătămate T.M.M şi V.I.C., fiicele sale, în prezent în vârstă de 9 ani, 6 ani şi 4 ani, acţiuni care, în final, au cauzat decesul victimei V.A.E. şi leziuni traumatice care au necesitat 3-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare în cazul persoanei vătămate T.M.M şi 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare în cazul persoanei vătămate V.I.C. şi au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a acestora''.