Pedofilul în serie din Cluj lovește din nou!

Violatorul de minori în serie din Cluj-Napoca, eliberat condiționat din închisoare, atacă o altă fețiță. Autorul faptelor înfiorătoare de la Colegiul pedagogic din Cluj, care în primele zile de școală din septembrie 2014 a agresat sexual trei fetițe de la clasa pregătitoare, recidivează și se află momentan în arest. Cazul aduce în atenție fenomenul infracțional tratat cu superficialitate de legiuitor, de organele de cercetări penale și pedepsit cu blândețe de instanțe. Agresiunile sexuale împotriva minorilor fac în continuare multe victime în România, însă răspunsul societății în ansamblu pentru a reprima violatorii, pedofilii, traficanții, dezaxații care distrug viețile minorilor se lasă așteptat.

În noianul de știri despre fapte infracționale care curg în flux continuu, vineri, 8 iulie, atrage atenția reținerea unui pedofil care agresa sexual o fetiță de 10 ani. El a fost surprins în timp ce o abuza pe copilă în parcul ExpoTransilvania din Cluj-Napoca. O femeie care se afla în zonă cu băiețelul ei descrie ceea ce a determinat-o să alerteze poliția: „Am trecut pe lângă parc și l-am văzut pe bărbat că îi ridică fetiței fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câțiva pași m-am întors să văd ce fac, pentru că nu mi se părea comportamentul normal. În acel moment fetița, care are, cred, 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare și în zona intimă. M-am dus lângă el și am strigat: «Ce faceți acolo?». Mi-a răspuns că fetița face pipi. Și i-am zis: «Păi, așa face un copil pipi? Eu acum chem Poliția». Mi-am scos telefonul și am apucat să fac poze. Bărbatul a plecat rapid cu un moped. Am cerut ajutorul trecătorilor, dar nimeni nu mi-a acordat atenție. Atunci am sunat la 112 și am chemat poliția”. Cu ajutorul fotografiei, pedofilul a fost depistat în circa 10 minute și acum se află în stare de arest preventiv pentru 30 de zile, după decizia unei instanțe din Cluj-Napoca.

Agresiuni sexuale la clasa pregătitoare

Cine este autorul faptei? Souca Samuel Marceluș, de 46 de ani, cel reținut și arestat vineri, 8 iulie 2021, a fost anterior „protagonistul” unor agresiuni sexuale în serie, de o deosebită gravitate. El este bine cunoscut de poliție și de comunitate, faptele lui abominabile din 2014 fiind și tema unor analize juridice de specialitate privind agresiunile asupra minorilor. Revista Pro Lege, editată de Ministerul Public, consacra spații largi în numărul 2/2020 acestui caz. La rândul nostru, am publicat în 27 august 2020 articolul „Agresiuni sexuale la clasa pregătitoare!”, care readucea în atenție cazul de la Cluj-Napoca și modul în care a decurs ancheta și procesul violatorului în serie de minore. Redăm câteva pasaje din articolul nostru de anul trecut, care pleca de la rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj- Napoca, în dosarul nr. 9265/P/2014, prin care numitul Souca Samuel Marceluș, născut în 9 aprilie 1975, era trimis în judecată pentru săvârșirea a trei infracțiuni de agresiune sexuală. Faptele, așa cum sunt descrise în limbajul sec al rechizitoriului și al sentinței, nu dau integral dimensiunea lor abominabilă, a dramelor imense produse victimelor și familiilor acestora. Toate victimele erau în vârstă de 6 ani, abia începuseră clasa pregătitoare, iar odiosul agresor a procedat cu premeditare, pregătindu-și faptele și abuzând de naivitatea fetițelor. „În sarcina inculpatului se reține faptul că în data de 17 septembrie 2014, în intervalul 9.00-11.00, pentru a-și satisface impulsurile sexuale, le-a pipăit în zona organelor genitale pe minorele C.A., S.M.B. și C.R., în timp ce acestea se aflau în toaleta Colegiului Pedagogic din municipiul Cluj-Napoca”, precizează rechizitoriul.

Agresorul era soțul învățătoarei

Souca profita de calitatea de soț al învățătoarei victimelor pentru a se afla în preajma minorelor. Agresorul se posta în zona toaletelor școlii, urmărea victimele și dădea buzna peste ele, sub pretexte de „ajutor” le dezbrăca sau prin forță își ducea la îndeplinire planul abject de satisfacere a instinctului de animal. Fetițele se opuneau, speriate, nu puteau imediat să reclame, intimidate de „poziția de superioritate” asumată de Souca, soț al „doamnei învățătoare”. Abia acasă victimele traumatizate povestesc părinților ce s-a petrecut în toaleta școlii. Iată relatarea unei asemenea agresiuni, așa cum a fost reținută de magistrați. „O fetiță i-a spus mamei că în timp ce se afla la școală, într-o pauză, ea s-a dus la baie, acolo aflându-se soțul învățătoarei, care se spăla pe mâini. După ce a observat-o pe minoră, inculpatul a intrat în cabina de toaletă după ea, a închis ușa și a dezbrăcat-o, a așezat-o pe vasul de toaletă, i-a desfăcut picioarele și, în timp ce stătea pe vine i-a pus picioarele fetiței pe umerii lui și i-a desfăcut organul genital cu degetele, apoi a luat-o de pe vasul de toaletă și a îmbrăcat-o”. Pentru elucidarea faptelor, încadrarea lor și stabilirea răspunderii penale a agresorului au urmat pentru victime expertize medico-legale traumatizante și interogatorii îndelungate și repetate, ședințe de consiliere psihologică pentru echilibrare.

Apărare abjectă

Violatorul minorelor s-a apărat la fel de abject cum a și acționat în pregătirea și derularea infracțiunilor. A negat faptele, le-a acuzat de „minciună și complot” pe cele trei victime și familiile lor, care s-ar fi înțeles și coalizat să o compromită pe învățătoare. Una dintre fetițe „ar fabula” spune S.S. Marceluș judecătorilor. Detectorul de minciuni și probe solide au indicat nesinceritatea infractorului, care nu și-a asumat faptele, le-a negat și a invocat pierderi de memorie.

Pedepse încadrate la minim și eliberare condiționată

Instanța de fond a încadrat la minimum de pedeapsă infracțiunea de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 Cod Penal – de la 3 la 10 ani închisoare. Fiecare din cele trei infracțiuni a fost pedepsită cu trei ani închisoare. Prin cumul, după aritmetica aplicării pedepselor, a rezultat o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea unor drepturi. Inculpatul a fost obligat la plata unor daune morale de câte 6.000 de euro către două fetițe și de 25.000 lei către a treia. Apelul i-a fost respins. Sauca Samuel Marceluș a fost încarcerat la Penitenciarul Bistrița, de unde a fost eliberat în 2019, după trei ani de executare a pedepsei. Tribunalul Cluj-Napoca a decis eliberarea condiționată a lui S.S. Marceluș pentru „comportare bună”.

Ministrul Justiției, Ion Stelian, doar înregistrează statisticile privind dinamica agresiunilor sexuale asupra minorilor, amânând acțiunile concrete pentru înăsprirea pedepselor la acest gen de infracțiuni