VIDEO. Stelian Ion prezintă proiectele de modificare a legilor Justiției: Acest fundament nou ar putea să ne ajute și în ridicare MCV

Ministrul Justiției, Stelian Ion, prezintă, luni, proiectele de modificare a legilor Justiției. Acesta a afirmat că a ținut cont de toate propunerile pe care le-a primit și din care a rezultat varianta finală a proiectelor.

„De-a lungul timpului au survenit foarte multe modificări, deja legislaţia pe alocuri este incoerentă, sunt multe lucruri care nu se mai potrivesc unele cu altele şi, în urma modificărilor survenite şi în 2018, a devenit foarte clar pentru noi că este nevoie de adoptarea unor noi legi. Simple modificări punctuale nu mai sunt suficiente. Justiția are nevoie de o haină nouă. Este un pachet legislativ construit cu migală. Consultarea publică a fost una consistentă. Am ținut cont de toate propunerile pe care le-am primit și a rezultat această variantă care pentru mine este una foarte, foarte bună. Acest fundament nou ar putea să ne ajute și în ridicare MCV. O greșeală făcută în ultimii ani e că s-a legiferat în funcție de persoane. Nu ne-am uitat la persoane, ci la a găsi soluții echilibrate. Una dintre cele mai importante chestiuni a fost numirea procurorilor de rang ânalt. Soluția e ca astfel de numiri să nu mai fie controversate. Am conferit un rol mai important CSM, avizul CSM cel negativ are valoare de aviz conform. Ministrul Justiției înaintează o propunere CSM. Dacă avizul e negativ, procedura se întrerupe. Ministrul poate reveni cu altă propunere. O chestiune foarte importantă ține de revocarea procurorilor de rans înalt. E important să existe posibilitatea ca procurorul revocat să se adreseze instanței. Am crescut durata mandatelor pentru funcțiile de conducere. Un mandat de trei ani e foarte puțin. Am considerat că un mandat de patru ani e suficient. Am eliminat restricțiile referitoare la libertatea de exprimare a magistraților. O modificare importantă la alegerea membrilor CSM: vor fi aleși pe viitor de toți magistrații la nivel național. Nu se vor mai face alegeri pe trepte. Vine în sprijinul creșterii reprezentativității membrilor CSM.”, a declarat Stelian Ion.

În ceea ce privește superimunitatea magistraților, ministrul Justiției a afirmat că acest amendament a fost adoptat în Camera Deputaților ca o variantă de compromis.

„Eu sunt cel care a eliminat acea variantă din proiectul inițial de lege. În momentul în care am avut niște variante de lucru, în urma acelor analize și discuții a rămas ca variantă acest amendament. Cel mai bine ar fi fost să-și asume fiecare câte o propunere. Această variantă a fost asumată. Acest amendament a fost adoptat în Camera Deputaților ca o variantă de compromis. E asumat de cei care au votat acest amendament. Ar trebui asumat de cei care au spus că e nevoie de garanții suplimentare, fără a aduce alte amendamente și alte așa-zise garanții. Voi trimite o solicitare de aviz Comisiei de la Veneția pe această lege și acest amendament. Dacă va trece și de Senat cu această imunitate suplimentară, vin legile Justiției unde nu se găsește această variantă.”

Ministerul Justiției a transmis vineri Consiliului Superior al Magistraturii propunerile de modificare și completare a celor trei legi ale justiției: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.