Protest în Piața Victoriei împotriva modificării Codului Penal

"Pentru că nu suntem în Rusia lui Putin. Suntem în România, în Uniunea Europeană, unde dreptul la protest este un drept fundamental. Şi aşa vrem să rămână! Nu lăsăm PNL şi PSD să bage libertatea la închisoare", a transmis organizația Declic pe Facebook.

Manifestația este organizată de ONG-urile Corupţia Ucide alături de Declic, Agent Green, Diaspora Milano, Iniţiativa România. De asemenea, Green Peace România.

Noul proiect "limitează posibilitatea ONG-urilor de a da în judecată instituţii/organizaţii atunci când încalcă legea sau drepturile cetăţenilor", "limitează posibilitatea de asociere a cetăţenilor pentru cauze comune", ONG-urile primesc "o sarcină imposibilă, sub sancţiunea desfiinţării: le obligă să facă munca birocratică a ANAF şi să creeze registre peste registre cu donatorii şi sponsorii (date care sunt disponibile doar la ANAF)", "pedepseşte fondatorii ONG-urilor care au curajul să nu rămână în tăcere, obligându-i să depună garanţii de 1% din prejudiciul reclamat (până la 10.000 euro) şi, mai grav, dacă pierd procesul să răspundă cu bunurile proprii, fără nicio limită" şi mai "prevede că poţi ajunge la închisoare dacă protestezi paşnic", acuză protestatarii.

Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlamentul României de către premierul Nicolae Ciucă și ministrul de Interne, Lucian Bode.

"Am depus la Senat, împreună cu prim-ministru Nicolae Ciucă, o iniţiativă legislativă de modificare a Codului penal. Noile modificări incriminează mai ferm infracţiunile cu un puternic impact emoţional şi social şi sporesc gradul de protecţie şi siguranţă pentru cetăţean. Prin această iniţiativă intervenim asupra a 11 articole din Codul penal şi propunem, în majoritatea cazurilor, majorarea limitelor de pedeapsă cu o treime", a anunțat Lucian Bode, pe Facebook, în data de 7 februarie.

El a mai precizat că vor fi aduse modificări și cu privire la tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"Am făcut modificări şi am schimbat abordarea în ceea ce priveşte fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani şi am introdus elemente agravante care justifică creşterea limitelor pedepsei cu închisoarea între 2 şi 7 ani".

Ministrul de Interne vrea eliminarea amenzii pentru infracțiunile de ultraj şi ultraj judiciar, rămânând doar pedeapsa cu închisoarea.

"Trebuie să fim mai fermi pentru că vorbim despre fapte comise chiar împotriva celor care îşi exercită atribuţiile de serviciu în vederea impunerii respectării legii, pentru protejarea victimelor sau care asigură menţinerea unui climat normal de convieţuire. Sunt convins că vor exista argumente pro şi contra, dar să nu uităm că avem o mare responsabilitate în a descuraja şi preveni faptele antisociale care pun viaţa în pericol, care aduc o gravă atingere climatului de ordine şi siguranţă publică, dar şi sentimentului de siguranţă cetăţenesc", a explicat Bode.