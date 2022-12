S-a dus să își ridice tatăl mort de la morgă: "e normal ca ușile de la morgă să stea larg deschise, angajații să lipsească, iar morții să zacă abandonați pe mese?"

Jurnaliștii de la www.vremeanoua.ro au prezentat pățania incredibilă a unui vasluian care nu dorea decât să își înmormânteze tatăl. Bărbatul a închiriat o mașină mortuară și având toate documentele, a mers la Morga Spitalului Județean de Urgență pentru a-i ridica trupul. Ce a găsit acolo este greu de descris în cuvinte. Angajații nu erau de găsit pe nicăieri, ușile stăteau largi deschise, iar morții erau întinși pe mese:

“Eu m-am dus în ziua respectivă să-mi iau tatăl decedat. Am tocmit o mașină mortuară, convins fiind că voi pleca cu el acasă. Am ajuns în jurul orei 14:30 la morgă, unde nu am mai găsit pe nimeni. O persoană care aștepta și ea pe scările de la intrarea în morgă mi-a spus că este un decedat înăuntru, pus pe masă, să intru să văd dacă nu cumva e tata. Mi-am impus să nu intru, crezând că într-o morgă nu poți intra ca la piață. Cum timpul se scurgea, iar dinăuntru nu ieșea nimeni, mi-am făcut curaj și într-un final am intrat. Mi-a fost ușor pentru că toate ușile erau deschise. În camera unde sunt ținuți morții am văzut o altă persoană decedată, așezată pe una dintre acele mese. Am ieșit din acea cameră și am am început să bat la uși, pe la birourile de la morgă, însă nu a răspuns nimeni. Într-un final, am dat peste o asistentă, care mi-a spus că ea nu are treabă cu morga, dar dacă vreau să aflu ceva, să mă duc să vorbesc cu managera. La birourile administrative, am vorbit cu o doamnă care s-a comportat ok cu mine. Am întrebat-o dacă e normal ca ușile de la morgă să stea larg deschise, angajații să lipsească, iar morții să zacă abandonați pe acele mese? Am întrebat-o pe doamna respectivă cum e posibil ca în 2022, să intre oricine într-o morgă? Lângă morgă sunt niște blocuri. Oricând un copil poate sări acele garduri, poate intra în morgă și rămâne traumatizat pe viață de ce vede acolo. Am mers cu doamna la morgă, iar când am ajuns acolo, persoana decedată pe care eu o văzusem pe masă era acum urcată într-o mașină. Am aflat că mașina respectivă aparține unui angajat de la morgă, care are și firmă de pompe funebre. Cu alte cuvinte, dacă apelezi la serviciile cui trebuie, dacă dai banul persoanei potrivite, poți să-ți ridici mortul când vrei, fără niciun fel de supraveghere, chiar și în lipsa angajaților de la morgă. Am întrebat-o pe doamna de la Administrativ ce program este la morgă, dacă angajații pot pleca când vor ei de la muncă? De față cu ea, am sunat un prieten și l-am întrebat care e practica de la morgă? Cine e persoana care trebuie “unsă” pentru a putea ridica mortul? Prietenul respectiv mi-a spus că trebuie să vorbesc cu un angajat pe nume Sârbu. El taie și spânzură acolo. Am închis telefonul, apoi am întrebat-o pe doamna respectivă cum se face că toată lumea din județ știe cine comandă la morgă, numai conducerea spitalului nu știe? Cum e posibil ca morții să fie ridicați din spital în lipsa lucrătorilor de la morgă? Concluzia mea după această experiență este că toți angajații de la morgă sunt puși pe făcut bani. Sunt oameni de la țară care vin la Vaslui să-și ridice morții, doar cu bani de autobuz în buzunar. Nu poți să-ți bați joc în halul ăsta de toată lumea. Nu poți față de alții să-ți faci treaba doar pentru că au apelat la firma ta de pompe funebre, iar pe alții să-i lași cu ochii în soare, doar pentru că nu au dat dreptul. Eu nu am nimic de reproșat conducerii spitalului, doamna a vorbit frumos cu mine, pe mine m-a dezamăgit doar ce am văzut la morgă. Cei de acolo nu au mamă, nu au tată, pe ei îi guvernează doar banul. Supărat din cauza tratamentului la care am fost supus, le-am spus angajaților de la spital că lucrurile nu vor rămâne așa, că voi face plângere instituțiilor superioare. I-am spus șoferului de pe mașina mortuară cu care venisem să plece acasă, că eu nu-l pot lua pe tata în ziua aia. Când am dat să plec acasă, am trecut cu mașina prin dreptul birourilor administrative. Numai ce am văzut două doamne fugind după mașină, strigând să mai aștept o jumătate de oră, ca va veni cineva la morgă să mi-l dea pe tata. După alte câteva zeci de minute de așteptare, a venit cineva și mi l-a dat pe tata. Așadar, de la morgă poți să-ți ridici morții, dar doar după ce faci scandal, după ce treci prin umilințe. Mă repet, nemulțumirile mele nu au treabă cu spitalul, cu conducerea unității, eu sunt supărat pe felul cum cei de la morgă înțeleg să-și facă treaba. Zici că acolo e moșia lor, așa se comportă. Am văzut că au mai fost trase semnale de alarmă și nu pot să nu mă întreb, chiar nu se poate face nimic în privința lucrătorilor de la morgă? Chiar nimeni din spital nu se pune și în pielea celor care trec prin suferința pierderii unei persoane dragi?”, a declarat vasluianul pentru Vremea Nouă.

scandal morga Vaslui