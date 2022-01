Dosar penal în cazul fetiței lăsate în viscol, în cărucior, în fața unei săli de jocuri de noroc

Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Bacău a fost sesizată în acest caz.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacău s-au sesizat din oficiu după ce imaginile video au apărut în spațiul public.

În imagini se vede cum un cărucior în care se afla o fetiță de 1 an și 3 luni a fost lăsat, luni seara, în bătaia vântului, în fața unei săli de păcănele. Mama copilei a intrat în sală, iar căruciorul a fost dus de vânt foarte aproape de stradă, moment în care un bărbat iese și îl prinde.

„Din primele verificări, s-a stabilit că, o tânără de 21 de ani, din mun. Bacău, ar fi intrat în sala de jocuri, în seara zilei de 17 ianuarie, unde s-ar fi aflat și soțul acesteia, lăsând-o nesupravegheată în cărucior, pe fiica lor, o minoră de un an și 3 luni”, au transmis, marți, reprezentanții Poliției Bacău.

Polițiștii continuă verificările în acest caz, pentru a stabili cu exactitate a situației, iar în funcție de rezultat, se vor lua măsurile legale.

A fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului și a fost sesizată și DGASPC Bacău.

