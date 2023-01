Circa 40.000 de reacții adverse la vaccinarea anti COVID-19. Raport publicat pe ascuns de autorități: "Ați mințit! Ați încercat să mușamalizați"

Acum, fostul purtător de cuvânt al instituției, Bogdan Oprea, acuză că autoritățile că, în pofida titlului documentului, rata de vaccinare a fost de sub 50% în România, reacțiile adverse nu au fost anunțate iar raportul a fost publicat pe ascuns.

"Voi, oameni buni, colegi din presă, ați văzut raportul de activitate publicat pe ascuns (fără un eveniment public, fără un comunicat de presă, nicio știre nicăieri!) de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) pentru anii 2020 - 2022?

Este înfiorător ce conține, ar fi de râs, dacă nu ar fi extrem, dar extrem de tragic…

Câteva remarci personale la o simplă răsfoire a unor pagini din acest document-etalon pentru nivelul dezastruos în care s-a organizat campania de vaccinare anti-COVID-19 și comunicarea instituțiilor Statului Român în această criză pandemică.

(1) Ca ridicolul să fie clar din capul locului raportul de activitate poartă titlul „ROVACCINARE MISIUNE ÎNDEPLINITĂ” (sic!, lipsa unui semn de punctuație, virgulă, două puncte, liniuță după primul cuvânt aparține originalului) și începe cu un cuvânt înainte al președintelui Klaus Iohannis (cum altfel?, cu „stimați membri ai…”), un alt cuvânt înainte al prim-ministrului Nicolae Ciucă (tot cu același „stimați membri ai…”) și un altul al col. dr Valeriu Gheorghiță. Ce consideră Statul Român drept o „MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”, cu majuscule și de pus în titlu? Aflăm fix la coada raportului, într-un jos de pagină, înainte de capitolele de anexe, o activitate care a implicat mii de angajați ai statului, de la cel mai înalt nivel central, desfășurată pe durata a mai bine de un an, care a dus la vaccinarea a… 41,85% din populație (pag. 88), mult sub jumătatea populației. Misiune îndeplinită, spun ei, și-o pun, cu fală, în titlu…

(2) Absolut îngrijorător, raportul publicat pe ascuns ne arată, în premieră, partea pe care autoritățile s-au chinuit atât de mult s-o ascundă și s-o mușamalizeze: raportările de efecte adverse (credeți-mă, știu ce vorbesc când fac referire la mușamalizare, și din perioada scurtului meu mandat de purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, ianuarie - martie 2021, și din ulterioare experiențe medicale personale legate de vaccinare). Raportul de activitate al CNCAV indică acum, negru pe alb, 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile (RAPI) (pag. 29)! 41.486 de oameni!!! Aceștia sunt oameni, nu cifre! Oameni despre care, pe durata vaccinării, autoritățile și CNCAV-ul nu au scos o vorbă, au mințit că nu există, că nu sunt grave efectele raportate de cetățeni (căutați declarațiile lor, este plin internetul de ele). Ce aflăm astăzi din raport? Că au fost 15 cazuri de boli inflamatorii ale inimii (miocardite, pericardite etc.), 18 cazuri de tulburări hematologice, 20 de cazuri de afecțiuni ale sistemului nervos, inclusiv 16 cazuri de paralizie facială, 424 de cazuri de reacții alergice şi 12 cazuri cu şoc anafilactic. (pag. 30) Câți dintre acești oameni, repet, nu cifre, au murit? Câți au rămas bolnavi și cu sechele pentru tot restul vieții? Câți au beneficiat de analize medicale și tratament asigurat de stat pentru că au crezut mesajele autorităților care vorbeau doar despre beneficii și care mușamalizau cazurile de efecte adverse? De câți ați avut grijă și în ce fel, domnilor și doamnelor de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19?

Știți de ce ați avut o rată de vaccinare atât de scăzută, domnule președinte Iohannis, domnule colonel doctor Gheorghiță? Vă spun eu și v-o poate confirma orice alt specialist adevărat în comunicare: pentru că ați mințit! Ați încercat să mușamalizați cazurile de efecte adverse și ați vrut să duceți de nas o țară întreagă insultând inteligența fiecărui cetățean în parte. Orice persoană care a răsfoit un manual de comunicare de criză a înțeles că prima regulă în aceste situații este să spui adevărul pentru că orice minciună se întoarce întotdeauna împotriva ta. Prin toată campania de vaccinare pe care ați dus-o n-ați făcut altceva decât să le mai dați specialiștilor un nou exemplu de manual, cred, singurul din lume la un atât de înalt nivel într-un stat, că așa se întâmplă absolut de fiecare dată.

Pentru că am cunoștințe printre cei care au făcut parte din Grupul de lucru Comunicare al CNCAV, le spun și lor și vă spun și dvs., domnule președinte Iohannis, domnule colonel doctor Gheorghiță, comunicarea nu înseamnă să organizezi microfoanele la conferințe de presă și să pui cuvinte care sună bine pe cartoane de Facebook, ci înseamnă, înainte de orice, strategie. Or, niciunde în raportul acesta de activitate pe care-l publicați pe ascuns nu ați scris un rând despre strategia de comunicare și obiectivele ei măsurabile! Asta pentru că, știam de atunci, era evident pentru orice om cu experiență adevărată în comunicare, nu ați avut o strategie de comunicare profesionistă! Ce ați scris în raport, sub titlurile pompoase de „obiective generale” și „obiective strategice” (pag. 58 - 59), sunt declarații de intenție, nu obiective! Obiectivele trebuie să fie măsurabile, cuantificabile, iar măsurarea lor, care arată gradul de îndeplinire, trebuie să se regăsească în orice plan strategic și să se realizeze nu doar la final, ci și intermediar, chiar de mai multe ori la o campanie națională pe un subiect atât de grav; toate acestea pentru a putea ajusta din mers mesajele, mediile de difuzare, instrumentele etc., înainte de eșecul final, când este prea târziu, în acest caz, să vă traduc, mor oameni. O știu studenții mei de anul III de la Jurnalism, o știu ucenicii din orice agenție de comunicare profesionistă. Chiar nu s-a găsit nimeni, la cel mai înalt nivel în Statul Român, în plină pandemie cu oameni murind și suferind, să facă o strategie de comunicare corectă?!? Nimeni?!? Absolut nimeni?!?

(3) Ba, mai mult, în mod senin, ne spuneți în raport că „Toate acțiunile au fost implementate fără un buget alocat acțiunilor campaniei de informare şi de educare a populației (…)” (pag. 64). Cum ați putut accepta așa ceva, voi, specialiști în comunicare?, cum să desfășurați o serie de campanii naționale pe mai multe medii despre un subiect de viață și de moarte la cel mai înalt nivel al unui stat european în anii 2020 - 2021 fără buget??? Cum??? Cum??? Amatorism de felul acesta nu practic nici cu studenții mei la clasă, până și ei înțeleg că orice campanie care se dorește eficientă are nevoie de un buget! Vă întrebați de ce ați eșuat? Iată aici un alt răspuns, pe lângă faptul că ați mințit de la cele mai înalte tribune ale statului! Ați fi găsit și acest răspuns dacă ați fi pus mâna vreodată pe un manual de comunicare!

(4) Mai citiți aici o mostră de afirmație în secțiunea de comunicare a raportului de activitate al CNCAV, ascultați vuietul de lamentare specific unor funcționari ai statului, limba de lemn împletită cu gândirea strâmbă, dar și agramatismul lor în toată-i splendoarea, citat din chiar începutul sublim intitulatului subcapitol „Aspecte de originalitate”: „Campania de vaccinare s-a realizat în timp record (sic!, fără liniuță) şi a presupus generarea mediului favorabil configurării alegerilor bazate pe încredere în acest act medical de sănătate publică, în instituțiile statului roman (sic!, fără diacritic).” (pag. 63 - 64). Ce mai poți spune? Mirabile dictu!

Pe când, domnule președinte Iohannis, domnule prim-ministru Ciucă, dincolo de cuvinte de deschidere în limbaj de lemn la rapoarte de activitate publicate pe ascuns, faceți și un bilanț public cu ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, cu bune și rele, ca să tragem învățămintele necesare și să nu mai repetăm greșelile în caz că ne vom mai confrunta cu o situație similară? Stați liniștit, domnule președinte Iohannis, nu vă cere nimeni să vă recunoașteți mizeria de joc politic pe care ați făcut-o în plin val 3, cu peste 200 de decedați pe zi, când l-ați demis pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ca să generați o criză politică pentru a aduce „Pe-Se-De”-ul la putere. Nu, asta este deja clar pentru toată lumea! Nici despre vizita imperială la piramidele din Egipt, în plin val 4, cu peste 500 de decedați pe zi, nu mai aducem discuția. Și asta este clar pentru toată lumea! Vorbim despre celelalte lecții pe care le-am putea învăța ca să nu mai moară oameni și să nu mai sufere din cauza incompetenței domniilor voastre.

Și da, cei care ați girat comunicarea publică în CNCAV fără o strategie de comunicare făcută după reguli de manual, fără obiective formulate coerent și profesionist, fără un buget!!!, trebuie să știți că fiecare dintre voi în parte purtați vina pentru oamenii decedați și care au suferit pentru că nu s-au vaccinat sau tratat de frică. Nu v-a ajuns că v-ați cocoțat în funcții publice bine plătite, cu pensionări la 45 de ani și pensii speciale, fără să aveți minime competențe în comunicare, când țara era în criză și avea nevoie de profesioniști adevărați în poziții-cheie, le-ați ocupat locul, poate, poate, se mai lipește vreo promovare sau decorație de cariera voastră. Să vă fie rușine!

Iar pe noi să ne ferească Dumnezeu de-un război cu voi la masa deciziilor!

P.S. 1: Le transmit, din capul locului, anti-vacciniștilor și conspiraționiștilor de orice fel că nu am fost și nu sunt împotriva vaccinării ca măsură de protecție în pandemia de COVID-19 prin care am trecut. În situația în care ne aflam la începutul anului 2021, ca resurse medicale, mai ales, a fost cea mai eficientă decizie pentru salvarea a cât mai multe vieți, chiar cu nedoritul preț al pierderii câtorva vieți și al suferinței unora. Contest, însă, modul dezastruos în care autoritățile publice centrale au comunicat pe toată durata pandemiei și pe toată durata campaniei de vaccinare. Mai contest și multe dintre deciziile incoerente și absurde care au însoțit vaccinarea. Și contest, mai ales, lipsa de profesionalism și impostura celor aflați în unele funcții publice importante.

P.S. 2: Raportul de activitate al CNCAV l-am găsit întâmplător în noaptea aceasta căutând niște resurse de documentare. Spun aceasta tot ca să scutesc eventuale explicații pentru conspiraționiștii care vor încerca, poate, să țopăie pe aici și pe care-i invit să cânte la altă masă; le mai spun încă o dată, am susținut și susțin vaccinarea anti-COVID-19 în condițiile în care ne aflam atunci", a scris Bogdan Oprea pe Facebook.

Citiți documentul AICI RO-VACCINARE Misiune îndeplinită 2020-2022