8 ani de la Colectiv. Rafila: Centrele pentru marii arși sunt în construcție

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus, miercuri seara, la TVR Info, că centrele pentru marii arși sunt în construcție, cel mai avansat fiind cel de la Timișoara.

„Sunt trei centre. Noi, când am venit la Ministerul Sănătății, în noiembrie 2021, am găsit toate aceste proiecte înghețate și pierdute, pentru că finanțarea se încheiase. Era vorba de exercițiul financiar 2014 – 2020, finanțat de Banca Mondială și atunci am reluat rapid discuțiile cu banca Mondială, am reușit să găsim înțelegere, am semnat două dintre contracte, lucrările se desfășoară accelerat la Timișoara, unde, de două săptămâni se construiește. A început să se construiască și la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, unde va fi un centru de mari arși pentru copii și încă unul la Târgu Mureș, pentru care vom semna contractul în cursul acestui an”, a spus Rafila.

Ministrul a precizat că finalizarea acestor trei centre de mari arși va fi în prima parte a anului 2025.

„Lucrurile s-au schimbat față de acum 8 ani (după tragedia de la Colectiv - n.r.). Avem personal antrenat, eu personal am fost în Franța, la Asociația Spitalelor din Paris, unde se antrenează periodic colegi de-ai noștri de la Spitalul Floreasca. Am vizitat centrul de la Floreasca, este extrem de bine dotat și ce e cel mai important este modul de organizare și mai ales personalul care este antrenat. E clar că lucrurile s-au schimbat, inclusiv în privința procedurii de transfer”, a mai spus ministrul Sănătății.

El a amintit de intervențiile care au avut loc după tragedia de la Crevedia.

„Practic, în cel mult 24 de ore cei care nu puteau fi preluați în țară au fost transferați în străinătate. Chiar ieri (marți - n.r.) s-au întors doi dintre pacienții care au fost transferați în Italia. La unul a fost o minune, avea peste 80% din suprafața corpului arsă și totuși a supraviețuit. Amândoi sunt în Timișoara, unde există o echipă foarte bună de chirurgi plasticieni și trebuie să facă și recuperare. A fost unul dintre obiectivele mandatului meu, să reparăm această neglijență în care centrele de mari arși au fost abandonate de cei care au trecut pe la Minsiterul Sănătății într-un moment sau altul și au fost repuse nu doar pe tapet, dar se și construiește în mod efectiv la Timișoara și la București, urmând ca și la Târgu Mureș să se facă același lucru”, a mai spus Rafila.

Potrivit acestuia, este vorba de trei clădiri noi pentru mari arși, toate integrate, cu paturi pentru marii arși, cu paturi pentru intermediari, paturi pentru terapie intensivă, un concept care este replicat în fiecare din aceste centre.

