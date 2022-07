Bergenbier a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 716 milioane lei, creștere de circa 10%

„În anul 2021 restricțiile COVID-19 au continuat să afecteze sectorul HoReCa. Am reușit să compensăm prin canalul Off Trade, unul puternic pentru Bergenbier, iar planurile strategice ne-au ajutat să avem o performanță solidă la nivel de companie, în linie cu prognozele trasate. Am început anul trecut expansiunea în zona de beyond beer, a mix-urilor de bere fără alcool, acolo unde am avut o lansare de succes a brand-ului Fresh 0.0. Am fost promotori ai consumului responsabil de alcool și am continuat să fim alături de partenerii noștri, să investim în oameni și în planurile de sustenabilitate”, a declarat Mihai Voicu, Director General al Bergenbier S.A.

În 2021, în fabrica din Ploiești, compania a trimis la groapa de gunoi zero deșeuri menajere, procentul de valorificare fiind de 100%. De asemenea, 98% din materiile prime folosite în producerea berii sunt de proveniență autohtonă, ceea ce a contribuit la încurajarea economiei locale.

„Deși premisele au fost dificile pentru anul 2021, performanța Bergenbier S.A. a fost una foarte bună, înregistrând creșteri în cifra de afaceri. De asemenea, am plătit către statul român taxe și impozite aferente anului 2021 în valoare de 212 milioane de lei. Anul în curs a venit cu o serie de noi provocări date de inflația record, dar și de prețurile în creștere la utilități și materie primă care afectează tot lanțul de producție și distribuție al berii”, a punctat Alexandru Nomicos, Director Financiar Bergenbier S.A.

Conform studiilor realizate de Asociației Berarilor din România, deși în 2021 s-a înregistrat o stagnare în volum a pieței, sectorul de bere a continuat să aibă un impact pozitiv semnificativ asupra economiei românești. Industria berii asigură la nivelul întregii țări, direct și indirect, un număr de aproape 61.000 locuri de muncă pentru români, acoperă exclusiv din producția locală aproximativ 97% din consumul intern de bere, iar 50% din ingredientele folosite la fabricarea berii provin din agricultura României.

„Perspectivele pentru a doua jumătate a anului 2022 sunt departe de a fi optimiste. Puterea de cumpărare a consumatorilor a scăzut la un nivel îngrijorător, iar provocările noastre sunt mai mari de la o zi la alta. Ca producător, noi încercăm să atenuăm acest impact financiar suplimentar. Ținem aproape obiectivul nostru principal, acela de a fi în continuare partenerul de încredere al clienților, distribuitorilor și consumatorilor noștri”, a mai adăugat Mihai Voicu.

Compania își urmează direcția pe termen lung, aceea de a-și diversifica portofoliul de produse din segmentul beyond beer. De altfel, mixurile de bere și berile aromatizate au în ultimii ani o tendință de creștere importantă, în 2021 situându-se la aproximativ 20%.

(sursa: Mediafax)