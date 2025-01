Carburanţii şi călătoria cu metroul, mai scumpe de la 1 ianuarie

Conform Ordinului ministrului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial de marţi, tarifele de călătorie cu metroul se majorează începând de la 1 ianuarie 2025. Astfel, tariful pentru o călătorie va creşte de la 3 la 5 lei, cel pentru două călătorii de la 6 la 10 lei, pentru 10 călătorii de la 25 de lei la 40 de lei. Abonamentul pentru 24 de ore va costa 12 lei (8 lei în prezent), cel pentru 72 de ore - 35 de lei (20 lei în prezent), abonamentul săptămânal 45 de lei (35 lei în prezent), cel lunar - 100 lei (80 în prezent), abonamentul pe 6 luni - 500 lei (400 în prezent) şi cel pe un an 900 lei (700 în prezent).



De asemenea, preţul abonamentului lunar pentru donatori de sânge va creşte de la 40 de lei la 50 de lei şi cel pentru studenţi de la 8 lei la 9 lei. 10 călătorii pentru studenţi vor costa 4 lei (2,5 lei în prezent).



* Acciza pentru benzina fără plumb va creşte la 2.528 lei pentru 1.000 de litri (de la 2.019 lei în 2024), iar pentru motorină la 2.317 lei pentru 1.000 de litri (de la 1.850 lei).



Pentru anul 2025, acciza la bere a fost stabilită la un nivel de 4,82 lei/hl/1 grad Plato, în creştere de la un nivel de 4,62 lei/hl/1 grad Plato pentru acest an. Totodată acciza la vinuri spumoase creşte la 69,26 lei în 2025, de la 66,34 lei în 2024.



*Impozitul pe dividende distribuite din 2025 va creşte de la 8% la 10%, facilităţile de care beneficiază angajaţii din IT, construcţii, agricultură şi industrie alimentară vor fi eliminate, plafonul pentru veniturile microîntreprinderilor va fi redus de la 500.000 de euro în prezent, la 250.000 de euro, şi se reinstituie impozitul pe construcţii, conform Ordonanţei privind unele măsuri fiscal-bugetare.



* De la 1 ianuarie se reintroduce "taxa pe stâlp", în valoare 1%. Normele de implementare a acestei măsuri urmează a fi elaborate în termen 90 de zile. Potrivit ministrului Finanţelor, Tanczos Barna, prima plată ar urma să fie făcută după data de 1 iulie şi a doua după 1 octombrie, urmând ca detaliile să fie stabilite în norme.



* Totodată, de anul viitor studenţii vor beneficia de reducerea de 90% la călătoria cu trenul doar la traseul dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar, conform prevederilor din ordonanţa trenuleţ. Anterior, studenţii aveau reducere pe orice rută internă. Studenţii vor avea reducere de 90% la transportul în comun şi la metrou doar în localitatea în care se află instituţia de învăţământ.



*Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează la 4.050 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2025, de la 3.700 lei în prezent. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 3.700 lei la 4.050 lei reprezintă o creştere de 9,46%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 350 de lei în sumă brută. Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.575 lei (cu deducerea de 300 lei), majorarea pe net fiind de 212 lei, iar creşterea pe net de circa 9%.



La jumătatea acestui an, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică şi pentru tranzacţiile între companii şi consumatorii finali. Astfel, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura. Măsura a fost opţională până la finalul lui 2024 an şi devine obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025.

AGERPRES