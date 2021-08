Cîțu: Este un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarnă

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seara, că există un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarnă și, pe lângă grăbirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, primul ministru a spus că se iau în calcul și alte compensații pentru familiile cu venituri medii.

„Încercăm să ne mutăm spre energie verde, iar viteza cu care te miști spre energie verde înseamnă să închizi sursele de energie pe care le ai, care poluează, dar și costuri. De exemplu, dacă noi închidem mai repede facilitățile pe care le avem astăzi de a produce energie care poluează s-ar putea să avem o problemă de capacitate de producție și să trebuiască să importăm mai mult. Astăzi importăm net energie electrică și de aceea suntem dependenți de prețul internațional. Sunt soluții pentru termen scurt, pentru această iarnă, de fapt începând cu această toamnă, și soluții pentru termen mediu și lung”, a spus premierul Florin Cîțu, joi seara, la TVR 1, despre posibilitatea creșterii prețului la energie.

Cîțu a spus că pe termen mediu și lung există o singură soluție: investițiile.

„Dacă vrem să rezolvăm problema, să nu avem această fluctuație a prețurilor, avem nevoie de o capacitate de producție internă mai mare. (...) Trebuie să creștem și conectivitatea. Sunt țări din UE care au energie la un moment dat mai ieftină și putem să importăm de acolo mai ieftin. Lucrăm pe mai multe paliere, eu am vrut să am o imagine clară, să știu cum aloc resursele pe următorii ani”, a mai spus premierul.

Florin Cîțu a spus că există un risc real ca la finalul anului prețurile la energie să crească.

„Pentru finalul acestui an există acest risc real și trebuie să fim foarte onești și transparenți. Este un risc real de a avea o creștere a prețului la iarnă. Am cerut și ministrului Energiei și voi avea o discuție și în coaliția de guvernare să grăbim legea consumatorului vulnerabil. (...) Ea intra în vigoare de anul viitor, din octombrie parcă. Aș vrea să aduc totul la 1 ianuarie 2022. Dar nu ajunge. Am venit cu o soluție pentru că doar legea consumatorului vulnerabil nu ajunge. Prețurile s-ar putea să aibă impact pentru foarte multe familii din România, familii cu venit mediu și atunci trebuie să găsim o soluție pentru această iarnă. Sunt soluții la care mă gândesc pentru această iarnă de a reduce factura pe care acești oameni o vor plăti. Sunt tot felul de compensări. O parte din factură să o susținem de la bugetul de stat. Cred că este un an special cu această creștere a prețului care a venit și e mai mare decât media”, a mai spus Cîțu.

Potrivit premierului, prețurile medii în România sunt la media Uniunii Europene, însă, spune Cîțu, veniturile nu sunt la fel.

„Preocuparea mea este ca pe lângă această problemă - de a rezolva situația pentru iarnă - este să venim cu investiții în continuare, pentru că noi trebuie să creștem veniturile în România. Acesta este obiectivul”, spune premierul.

Întrebat cu cât procentual va crește prețul la energie, Florin Cîțu a spus că nu știe exact, „dar oricum prețurile cresc”.