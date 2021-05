Cîțu: Joi, la ora 15.00, voi avea la guvern o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai PSD

Lucian Alecu

Întâlnirea cu liderii social-democrați va avea loc joi, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, anunță premierul Florin Cîțu: „Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitației să discutăm despre un program care-i interesează pe toți românii - PNRR”.

„Mâine (joi - n.r.), la ora 15.00, voi avea la guvern o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai Partidului Social Democrat exact pe această temă (PNRR-n.r.). Vreau să aduc aminte că am fost cel care, la buget, i-a spus dlui Ciolacu să vină să-i prezint bugetul că nu am nimic de ascuns. Nu a venit. Când a fost vorba, în pandemie, de specialiști în sănătate am spus că sunt dispus să ascult soluțiile PSD. Nu a venit. Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitației să discutăm despre un program care-i interesează pe toți românii - PNRR”, spune Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu a vorbit, duminică seara, despre discuția telefonică avută cu premierul Florin Cîțu. Liderul PSD a reiterat ideea conform căreia dacă PNRR nu va fi prezentat în Parlament, Partidul Social Democrat va intra în grevă parlamentară.

Social-democrații au anunțat că nu vor participa la ședința Legislativului în care urmează să se ratifice Acordul de majorare contribuțiilor la bugetul UE dacă PNRR nu e prezentat în Parlament.

Mediafax