Ciucă: E nevoie de o mai bună colaborare între instituţii în sprijinirea românilor din Diaspora

„Dezbaterea de astăzi (miercuri - n.r.), în perspectiva organizării Conferinței diaspora - în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat> reflectă preocuparea Guvernului pentru toți cetățenii români, inclusiv pentru comunitățile din afara granițelor. Salut reluarea acestei inițiative după mai mulți ani de întrerupere și sper ca astfel de evenimente să se desfășoare periodic. Avem peste 4 milioane de români, buni profesioniști în domeniile în care își desfășoară activitatea, care susțin economii importante ale țărilor europene, angajați sau derulând propriile lor afaceri. Avem medici, profesori, informaticieni, cercetători, membri ai comunităților academice și științifice din toată lumea, care prin priceperea și creativitatea lor contribuie la progresul societăților din care fac parte. Dincolo de aspectele formale și instituționale, ei sunt parte a națiunii române și îi așteptăm să se întoarcă acasă atunci când vor considera de cuviință. Prin acțiunile noastre guvernamentale am inițiat o serie de proiecte care pun bazele transformării României, creșterii calității vieții și dezvoltării economiei. Un drum ferm asumat la nivel guvernamental prin reformele și investițiile începute, care vor aduce multe schimbări în bine și vor transforma țara noastră în societatea și locul unde să își dorească să se întoarcă românii care studiază sau muncesc acum în străinătate”, spune Nicolae Ciucă, la evenimentul de lansare a Conferinţei „Smart diaspora - în învăţământ superior, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat”.

El afirmă că sectorul economic are „cei mai sensibili senzori, iar percepția măsurilor guvernamentale se reflectă în dinamica investițiilor”.

„Creșterea cu aproape o treime a numărului firmelor cu capital străin nou deschise în țara noastră în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, continuarea colaborării strânse cu state membre ale Uniunii Europene, dar și orientarea către activități din sectoare profesionale, administrative, științifice, tehnice și telecomunicații arată orientarea către viitor a economiei românești. Raliem programele noastre guvernamentale acestei tendințe aliniate strategiilor europene de dezvoltare la care România este parte prin proiectele, reformele și investiții asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Programul de Guvernare. Cercetarea, inovarea și digitalizarea sunt principalele ingrediente ale modelului nostru de creștere economică. Transformarea digitală și adoptarea noilor tehnologii ne oferă șansa să recuperăm decalajele față de Uniunea Europeană și față de țările care au înțeles mai devreme rolul inovației în modernizarea serviciilor publice. Am vizitat în ultima perioadă mai multe companii competitive din sectoare de activitate diferite. Punctul lor comun în drumul către extinderea, diversificarea și dezvoltarea economică este reprezentat de importanța acordată cercetării-inovării și adoptării noilor tehnologii. Faptul că economia românească este cu un pas în fața administrației, trebuie să fie un factor în plus care să ne determine să accelerăm lucrurile”, adaugă Ciucă.

Premierul a amintit că pentru serviciile publice digitale, ministerul Digitalizării lucrează la cloud-ul guvernamental, un proiect care va schimba complet serviciile publice din România.

„De asemenea, seria de proiecte lansate sau aflate în pregătire la Ministerul Cercetării vizează creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii și consolidarea pieței interne cu întreprinderi mai puternice. Susținerea centrelor de competență, sprijinul acordat cercetătorilor români se adresează atât celor din țară, dar și celor din comunitățile din diaspora. Am lansat un apel de proiecte, în valoarea de 168 de milioane de lei, pentru atragerea elitei înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Este o inițiativă cu dublu beneficiu – în jurul cercetătorilor români din diaspora se vor crea și dezvolta grupuri de cercetare de excelență în domenii științifice de vârf, ceea ce va contribui atingerea obiectivelor din Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă. Suntem conștienți că cetățenii noștri din afara granițelor au nevoie de oportunități și programe reale pentru a începe o afacere și pentru a-și valorifica expertiza în România. Includerea unei componente distincte pentru diaspora în ediția din acest an a Programului Start-up Nation, cu un buget de 40 de milioane de euro, reprezintă o astfel de oportunitate. Vom continua acest program și în edițiile următoare pentru că așteptăm cât mai mulți antreprenori români să genereze acasă inovare și bunăstare”, mai spune Nicolae Ciucă.

În opinia premierului, „este nevoie de o mai bună colaborare între instituţiile statului în sprijinirea românilor din afara granițelor și de o viziune coerentă, pe termen lung”.

„Noua strategie pentru românii din diaspora, document aflat în lucru la nivelul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, va articula și integra programele, politicile și măsurile la nivelul instituțiilor statului român. Voi solicita ca în acest document să fie inclus ca punct distinct un mecanism de creare a unor punți de comunicare permanente cu comunitățile de români din afara granițelor, care să funcționeze în dublu sens. Românii, indiferent unde au ales să trăiască și să muncească, trebuie informați și ajutați să cunoască evoluția socială și economică a țării. Iar implicarea lor în colaborarea cu comunitățile academice, științifice, de cercetare și din orice alt sector din România, în dezbaterile pe marile teme sociale, va aduce plus valoarea proiectelor noastre și un binevenit transfer de încredere”, încheie Nicolae Ciucă.

