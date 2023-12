După 10 ani, reconstrucţia Pieţei Matache intră de azi în linie dreaptă

"O zi istorică astăzi pentru Bucureşti. După 10 ani de nedreptate, reconstrucţia Pieţei Matache intră de azi în linie dreaptă. Consiliul Local Sector 1 a aprobat în şedinţa de astăzi documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Modernizare şi refuncţionalizare/realizare construcţie nouă - Piaţa Matache'. Este un proiect cheie pentru întreaga comunitate şi pentru istoria acestui oraş. A fost o muncă intensă timp de doi ani la faza birocratică a acestui proiect la care am lucrat împreună cu arhitecţi de renume, cu membri ai comunităţii din zonă, comercianţii din piaţă şi societatea civilă", a scris pe pagina sa de Facebook edilul Sectorului 1.



Primarul a precizat că în elaborarea proiectului "s-a ţinut cont de nevoile de modernizare ale întregului cartier şi de cerinţele de conservare a clădirilor de patrimoniu".



Potrivit unui comunicat al administraţiei locale, punctul central al întregii investiţii îl constituie Hala Matache (subsol + parter), unde Primăria Sectorului 1 va integra elemente din construcţia originală şi care va păstra destinaţia de piaţă agro-alimentară.



Administraţia locală a Sectorului 1 şi-a propus să atragă aici producătorii din jurul Capitalei, arată sursa citată.



Pentru revitalizarea zonei din jurul pieţei, Primăria Sectorului 1 vrea să construiască zece spaţii comerciale (subsol + parter + terasă circulabilă), parcare subterană - 165 de locuri (12 locuri vor avea staţii de încărcare electrică), locuri de parcare pentru biciclete, spaţii verzi, mobilier stradal adecvat stilului arhitectural, trotuare etc.



Toate pavilioanele pieţei vor fi imobile cu o performanţă energetică foarte ridicată, cu un consum de energie aproape egal cu zero.



Accesul auto va fi interzis în interiorul întregii zone, precizează comunicatul Primăriei Sectorului 1.