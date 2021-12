VIDEO Cum ar fi început scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnalista Lucia Goracci

Lucian Alecu Diana Șoșoacă Diana Șoșoacă

Mihai Gâdea a prezentat luni seară filmul scandalului petrecut în biroul de avocatură al Dianei Șoșoacă.

"Din toate sursele credibile, iată filmul evenimentului... Ajunge echipa de la RAI 1 în biroul doamnei Șoșoacă. Încep negocierile pentru interviu. În timpul negocierilor, doamna Șoșoacă a rugat un consilier să aducă un sac negru, despre care a precizat că "în astfel de saci au fost înmormântate mai multe persoane decedate de coronavirus, români decedaţi care au fost înmormântaţi ca animalele".

În acel moment, jurnalista Lucia Goracci spune că ar vrea ca ea să stabilească termenii în care se desfăşoară interviul, intrând într-un conflict cu doamna Șoșoacă care a spus că ea face cum doreşte. În acel moment, Lucia Goracci spune că doamna Șoșoacă nu vrea să facă un interviu, ci un show propagandistic, lucru cu care nu este de acod.

Atenţie! În urma unui schimb de replici pe tema interviului, jurnalista Lucia Goracci, împreună cu cei trei membri ai echipei au ieşit din camera în care se aflau, mergând în hol, cu intenția de a părăsi biroul. Însă, în acel moment, doamna Șoșoacă s-a poziţionat în dreptul uşii şi a răsucit cheia de trei ori. Cele patru persoane i-au solicitat să le permită să părăsească biroul, iar doamna Șoșoacă a refuzat, spunând că aşteaptă să vină Poliţia pentru că, invoca domnia sa, poate i-au furat ceva din casă.

La un moment dat, în imobil a venit un alt bărbat, cunoscut al doamnei Șoșoacă, moment în care, din holul apartamentului, Lucia Goracci a reuşit să iasă. Uşa se deschide ca să intre cineva şi Lucia Goracci fuge. După 10-15 minute, la faţa locului s-a prezentat un echipaj de Poliţie. Jurnalista, găsită în fața imobilului, merge împreună cu poliţiştii la uşa cabinetului de avocatură şi intră cu aceştia în birou filmând cu telefonul mobil.

În momentele următoare, jurnalista, în timp ce se afla în holul apartamentului, a fost agresată de soţul doamnei Șoșoacă care a lovit-o cu pumnii peste umăr şi peste braţ şi i-a luat telefonul. În continuare, grupul de jurnalişti s-a deplasat la sediul Secţiei 4 de Poliţie, pentru a depune plângere penală împotriva doamnei Șoșoacă şi soţului, pentru infracţiunea de lipsire de libertate sau alte violențe, sechestrare", a spus Mihai Gâdea, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Versiunea Dianei Șoșoacă

Luni după-amiază, întrebată ce s-a întâmplat cu soțul ei, Diana Șoșoacă a făcut mai multe precizări: „Pe scurt: s-a intrat peste mine în casă de către o echipă de jurnaliști care se pretau a fi din Italia. (...) Am fost nevoită, pentru că doamna jurnalist a început să urle și să mă amenințe că o să-mi arate ea mie ce o să-mi facă, să solicit intervenția 112. Este totul filmat. A venit Poliția. Doamna, între timp, a plecat. Am rămas cu ceilalți doi, un cameraman care a zis că e de origine sârbă și încă unul care nu știu ce făcea. Ei vorbeau în engleză, de aceea am și sunat la 112. Zic, dacă sunteți de la Rai 1, de ce nu vorbiți în italiană?! A venit Poliția, am prezentat pe scurt cazul. În timp ce vorbeam, a mai venit o echipă de polițiști care a deschis ușa locuinței mele și, în acel moment, i-au făcut culoar de trecere doamnei jurnalist care s-a întors, filmând. A intrat efectiv în casa mea, deși i-am interzis și am solicitat Poliției să o dea afară. A filmat în casa mea fără acordul meu. E cabinetul meu de avocatură, dar e proprietatea mea personală. Ea a venit, m-a lovit, am două lovituri, urlând că-i sechestrez pe cei doi, care vorbeau cu Poliția. Când ea s-a năpustit asupra mea, soțul meu a zis, dacă voi nu o dați afară din proprietatea noastră, o dau eu. A pus mâna pe ea și, în momentul acela, Poliția a sărit pe soțul meu.”

Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 l-au pus sub control judiciar timp de 60 de zile pe soțul Dianei Șoșoacă. Acesta va fi cercetat pentru ultraj, după ce ar fi lovit un polițist.

Jurnaliștii italieni sunt acuzați de loviri şi alte violențe, violare de domiciliu şi încălcarea vieții private.

Și jurnaliștii îi acuză pe soții Șoșoacă de loviri şi susțin că au fost reținuți în apartament împotriva voinței lor.