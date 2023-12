Comandantul plutonului de execuţie al soţilor Ceauşescu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea dictatorilor: Regret că le-am luat viața. Nu aveam acest drept. Am momente când mă apuc şi beau pe fond de anxietate.

Col. (R) Ionel Boeru, şeful plutonului de execuție a soților Ceaușescu a refăcut filmul evenimentelor de la Revoluţia din 1989 de şi a dezvăluit cu emoție ce efecte a avut asupra sa acel eveniment, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

"Singurul lucru pe care îl regret este faptul că am luat viața la doi oameni. Aici regret enorm că n-aveam acest drept", a spus col. (r) Ionel Boeru.

Întrebat apoi dacă după executarea soţilor Nicolae şi Elena Ceaușescu a avut suportul colegilor săi militari sau a fost la consiliere psihologică, col. (r) Ionel Boeru, a spus:

"Eu personal, cu ajutorul generalului Stănculescu, următorul ministru al Apărării Naționale, am avut grijă de ei (n.r plutonul de execuţie) și orice ce problemă au avut, inclusiv de sănătate. Toți au fost făcuți ofițeri, mai puțin unul care nu avea liceul și nu avea posibilitatea să ajungă ofițer. Și orice problemă s-a ivit cu ei am rezolvat-o (...)

Nu am fost la niciun doctor. În schimb, mai am și acum prieteni medici și am stat de vorbă cu ei și am mai rezolvat din probleme singur".

Adevăruri din spatele Revoluției. Ce nu s-a ştiut până acum

- Ați avut convingerea că s-a venit cu decizia execuţiei în plic și că, de fapt, procesul era mascaradă?

"Atunci momentan nu, pentru că nu mă gândeam la asta. După care mi-am dat seama că așa a fost.

Am avut discuții inclusiv cu dl. Voican Voiculescu pe care inițial l-am admirat, pentru că el a zis că el n-a știut de ce se află acolo. Nici acum nu vrea să recunoască că el superviza toată acea problemă.

Cel care a organizat totul acolo și a condus totul a fost generalul Stănculescu. Cei care supervizau acea problemă a fost Măgureanu și cu Voican Voiculescu. De asemenea, pe timpul procesului, şi asta am aflat ulterior de la alte persoane, Stănculescu a fost tot timpul informat de ce se întâmplă în București. Deci după mine exista și o altă variantă.Stănculescu a jucat la două capete tot timpul.

Ion Iliescu era omul KGB-ului şi nu știu dacă Stănculescu a făcut academia la ruși, sincer.

34 de ani de la execuţia lui Ceauşescu. Adevărul despre procesul din Târgovişte

- A încercat cineva să se opună pedepsei cu execuția soților Ceauşescu?

"Procurororul a oferit o șansă. Deci după mine procurorul a fost cel mai corect la ce acuzații au fost aduse și spuse ca pedeapsă de genocid, dominarea economiei naționale ș.a.m.d"

Ceaușescu şi-a pierdut rolul de comandant suprem al armatei în momentul când a fugit cu elicopterul. Deci nu mai era comandantul nostru în momentul în care a fugit.

Din punct de vedere psihic și medical ne-a fost rău atunci. Eu știu ce probleme am cu cei doi care a fost cu mine și care şi acum au probleme mari, la 34 de ani de atunci.

Au remușcări, sindrom post-traumatic. Şi eu îl am, mai ales în perioada asta în care ni se aduce aminte. Am momente când mă apuc şi beau pe fond de anxietate.

"Regret că le-am luat viața. Nu aveam acest drept"

Regret că am luat viața la doi oameni, atât. În rest nu regret nimic. Am trei copiii care au înțeles pentru că le-am povestit. Copiii au supraviețuit și sunt liberi mai departe. Şi am un mare noroc că sunt fete şi îşi pot schimba numele.

Având în vedere că le cheamă Boieru și așa s-ar putea ca anumite persoane care regretă, s-ar putea să le spună ceva sau s-ar putea să le facă și altceva... este posibil. Şi eu am fost oprit, am fost înjurat aproape și bătut o dată, da asta este. Nu am fost decorat şi nici nu mă așteptam să fiu", a spus col. (r) Ionel Boeru, şeful plutonului de execuție a soților Ceaușescu, la Antena 3 CNN.