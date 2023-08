Drept la replică - Profi explică situaţia pierderilor din România

Reţeaua de magazine Profi, unul dintre cei mai mari jucători din comerţul modern local, reacţionează la un articol publicat de jurnalul.ro https://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/impozit-profit-multinationale-cifre-uriase-afaceri-calcul-bani-941123.html şi arată că “Profi Rom Food este o companie românească cu sediul în Timişoara, care nu are temei sa îşi repatrieze profitul în vreo altă ţară, ci il reinvesteşte în dezvoltarea propriei reţele aici, în România”.

Redăm mai jos interal dreptul la replică al Profi

Din prima jumătate a acestui an, Profi a platit circa 250 milioane de lei impozite şi taxe, inclusiv impozit pe profit, fapt ce contrazice afirmaţiile publicate recent în presă, inclusiv în acest ziar care plasează reţeaua de magazine Profi în rândul companiilor care îşi ascund profitul, îl exportă şi în consecinţă nu plătesc impozitul aferent.

În realitate Profi este o companie românească puternică ce a înregistrat cea mai spectaculoasă creştere a cifrei de afaceri din retailul românesc modern din ultimii 10 ani, care deschide şi modernizează anual sute de magazine şi angajează, direct şi prin parteneri, cel mai mare numar de angajati din mediul privat de la noi. În 2010, Profi avea 1100 de angajaţi, astăzi are peste 28000. În 2010, achiziţiona din ţară produse de 100 milioane euro, azi cumpără de peste două miliarde euro. Cifra de afaceri Profi a crescut de opt ori in intervalul 2012-2022, de la 260 milioane la 2.3 miliarde euro, ceea ce se traduce totodată într-o considerabilă creştere a afacerilor furnizorilor noştri din România, având în vedere că mai bine de 94% din produsele vândute la Profi provin de la furnizori din România. Firmele de construcţii şi utilare ce contribuie la deschiderea magazinelor Profi sunt din România. Circa 50.000 de familii îşi câştigă existenţa din relaţia de muncă pe care o au cu Profi.

Toate acestea sunt posibile doar datorită faptului că Profi reinvesteşte doar în Romania tot ce câştigă.

Profi, practic cel mai românesc lanţ major din retailul de la noi, respectând legislaţia, a plătit şi plăteşte în continuare impozitul pe profit menţionat mai sus şi multe altele.

În cazul unui operator economic care se dezvoltă extrem de rapid şi se finanţează din profitul generat intern plus credit de investitii, rezultatul net este irelevant. Ceea ce contează si, respectiv se taxează, este rezultatul operaţional (EBITDA cum este numit la nivel international), iar EBITDA Profi, calculată dupa standardele internaţionale de raportare financiară, creşte semnificativ de la an la an.

Profi funcţionează doar în România şi nu îşi exportă profitul, ci îşi reinvesteşte integral EBITDA în investiţii făcute în ţară, mai ales în creşterea şi modernizarea reţelei de magazine, în centre de distribuţie şi în digitalizare.

Mai mult, în ultimii cinci ani, Profi nu a distribuit dividende, tot Cash-ul generat din rezultatul operaţional pozitiv fiind reinvestit în dezvoltarea businessului: mai multe magazine moderne şi aplicaţii digitale, centralizarea distribuţiei pentru a pune la îndemâna furnizorilor şase centre de distribuţie ultramoderne. Reţeaua a crescut în intervalul 2019-2022 cu peste 700 de magazine, iar ritmul continuă şi în 2023, Profi propunându-şi să depăşească 1700 de magazine până la finalulul anului (în creştere de la 924 de magazine la sfârşitul anului 2018).

În ultimii 5 ani (2018-2022), Profi a reinvestit in Romania 2.3 miliarde de lei (peste 450m de euro) şi anul acesta ritmul investiţiilor continuă cu încă 100-120 milioane de euro. In aceeaşi periodă, EBITDA a crescut cu 43%, atingând 590 milioane lei în 2022, iar pentru anul în curs se estimează o creştere a Vânzarilor şi EBITDA cu doi digiţi.

Deşi conform sistemului de raportare contabil românesc Profi este aparent pe pierdere netă, în ultimii 5 ani, respectând cu stricteţe regimul impus de codul fiscal, compania a plătit la timp peste 2.2 miliarde lei (peste 450 milioane de euro) taxe către statul român, dintre care doar impozit pe profit în suma de approximativ 300 milioane lei.

Şi nu în cele din urmă, cele mai bine de 41 de milioane de lei investiţi în comunităţile din jurul magazinelor Profi prin acţiuni CSR în intervalul 2018-2022 completează imaginea comportamentului social şi financiar responsabil al acestui mare retailer alimentar la adresa căruia au fost adresate acuzaţii nefondate, jignitoare şi cu efecte profund negative asupra performanţelor companiei, aşa cum este cazul materialului faţă de care am solicitat acest drept la replică.