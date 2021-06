DSP Sibiu rămâne sub conducere militară

Bright lights at the end the hospital corridor. The concept of life and death.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu este singura din țară care încă are conducere militară, iar ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat că nu intenționează să schimbe acest lucru.

„Consider că este important să avem continuitate şi consider că o conducere eficientă merită să aibă ocazia să pună umărul şi să ne ajute să trecem peste această perioadă. Evident că trebuie să ne coordonăm şi cu Ministerul Apărării Naţionale, trebuie să ne asigurăm şi de disponibilitatea domnului doctor pentru acest lucru”, a spus ministrul Sănătății.

Mihăilă a fost întrebată dacă este o disfuncționalitate majoră la nivelul DSP Sibiu astfel încât încă să fie nevoie de conducere militară, iar ea a răspuns că în lunile următoare vor fi revăzute toate organigramele direcțiilor de sănătate publică.

„Eu am preluat această conducere. Consider că acolo unde nu sunt probleme de funcţionare şi aici nu cred că am avut probleme deosebite sau nu probleme care să ajungă la urechile Ministerului Sănătăţii, nu văd de ce aş schimba un lucru care merge acum. Dar în perspectivă, în lunile următoare, dorim să revedem organigramele şi structurile tuturor direcţiilor de sănătate publică din ţară, iar acolo unde avem posturi vacante, să le scoatem la concurs”, a mai spus Ioana Mihăilă.

DSP Sibiu este condusă de un medic militar de la jumătatea lunii noiembrie, anul trecut, când Sibiul a intrat în carantină din cauza numărului mare pacienți și de decese de COVID-19.

Mediafax