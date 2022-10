”Farmaciștii” din Cluj, trimiși în judecată pentru trafic de droguri

Aceștia au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, scoatere din țară de droguri de risc și de mare risc, efectuare de operaţiuni fără autorizaţie prealabilă cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor.

Potrivit rechizitoriului, în anul 2010, pe raza județului Cluj, a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat până în ianuarie 2018 și care a avut drept scop procurarea și trimiterea în străinătate de medicamente aflate sub control național, fără respectarea dispozițiilor legale.

Liderul grupului, profitând de faptul că avea cunoștințe care activau în domeniul farmaceutic, a inițiat și organizat o întreagă structură care a evoluat și s-a dezvoltat în timp, prin intermediul căreia au fost exportate către destinatari din Statele Unite ale Americii și alte 29 de state din Europa (Marea Britanie, Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria) medicamente aflate sub control național.

Activitatea de punere în vânzare a substanţelor amintite a presupus o colaborarea cu farmaciile on line din străinătate, dar și crearea unor site-uri de vânzări on line, site-uri care, prin web design, sugerau că sunt farmacii on line, arată procurorii.

Aceștia notează că farmaciile on line au fost autorizate să funcționeze în România abia în cursul anului 2019, fiind interzisă însă eliberarea și vânzarea medicamentelor care pot fi cumpărate doar în temeiul unei prescripții medicale.

Astfel, activitatea infracțională a grupului a presupus un un site care funcționa ca și o farmacie on line, configurat pentru a nu putea fi accesat din România, în vederea împiedicării descoperirii activității infracționale, colaborarea cu alte site-uri similare care aveau o bază de date cu clienți, colaborarea cu farmacii din țară care să furnizeze cantități considerabile de medicamente aflate sub control național, fără rețetele legale și folosirea de diferite metode de plată, începând de la utilizarea sistemelor de transfer rapid de bani, plata cu cardul, transferuri bancare, până la plăți cu monede virtuale.

Ca urmare a documentării activității infracționale a rezultat că, în perioada 2010 – 2018, a fost procurată și expediată în străinătate cantitatea totală de 8.437.208 comprimate. De asemenea, au fost expediate și medicamente care conțin substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive.

Sumele de bani obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare, fiind înființată o societate cu sediul într-un paradis fiscal. În total au fost supuse procesului de spălare a banilor sumele de aproximativ 5 milioane de dolari și 4 milioane de euro.

Procurorii susțin că o parte dintre inculpați, fără a deține un titlu de calificare în farmacie, au comercializat medicamente aflate sub control național.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii privind peste 50 de bunuri immobile, 13 vehicule, conturi bancare și sume de bani de peste 160.000 de lei și 40.000 de euro.

Rechizitoriul însoțit de dosarul cauzei a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Cluj.

(sursa: Mediafax)

