Gafă a lui Vlad Voiculescu: „am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei”

Vlad Voiculescu recunoaște că a greșit, după ce a declarat că un vechi ordin de ministru nu dă indicații legate de înmormântarea celor morți din cauza COVID-19: „am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei”.

„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, o parte a celor decedați - și anume cei autopsiați - conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 . Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta, ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, anunță Voiculescu.

Anterior, ministrul a insistat, într-o discuție cu jurnaliștii, că, în ce privește înmormântările morților din cauze asociate COVID-19, că nu spune în niciun ordin că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați.

„Regula, dacă nu s-a respectat undeva, este din pricina unei lipse de bun simț elementar”, a spus Voiculescu.