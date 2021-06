Generalul Constantin Năstase - monumentul viu al veteranilor de război 

„Pandemia asta formează un război tacit. Să sperăm că ne va ajuta Dumnezeu să scăpăm. Și dacă eu nu scap, scăpați dumneavoastră”, spune generalul Constantin Năstase în ziua în care a împlinit 106 ani. Și în care a primit cadou Emblema de Onoare a Armatei Române.

Născut pe 3 iunie 1915 la Mioveni, Constantin Năstase a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. A participat la campania din Est încă de la început, din iunie 1941 și până la întoarcerea în țară, în 1944. L-am întrebat pe ofițer cum a atins această vârstă de 106 ani și ne-a povestit că a salvat viețile a șapte militari pe front și crede că Dumnezeu i-a dat zile pentru fiecare fiu care s-a întors la părinții lui.

Amintirile din luptele grele îl urmăresc și acum. Le spune clar și coerent. Doar auzul i s-a slăbit și trădează faptul că are o vârstă înaintată. „Când am fost încercuiți, 3.500 de obuze au căzut. Eram în tranșee. Dumnezeu, Sfântul Gheorghe m-au ferit și eu am căutat să îi feresc și eu pe alții să ajungă acasă la cei care îi așteptau. Era o durere mare pentru părinții care își trimiteau copiii la război pentru că nu se știa dacă se mai și întorceau vii. I-am adunat, deși nu am spus asta niciodată, vă spun dumneavoastră acum, nu aveam nici busolă, nici hartă, nici alimente, nici îmbrăcăminte adecvată și era un ger greu. Eram la Cotul Donului. Ne hrăneam cu orz. Am găsit pe un câmp, într-o groapă, și cu orzul acela amăgeam foamea. De sete, în loc de apă, mâncam zăpadă. Ostașii pe care i-am salvat îmi erau necunoscuți. Dacă nu făceam asta, ori îi luau prizonieri, ori îi împușcau. În orice caz, bine nu se găsea”, povestește generalul.

Și-a pierdut nepotul în pandemie

La Mioveni, autoritățile au numit un muzeu după generalul Constantin Năstase. Iar de ziua lui a primit Emblema de Onoare chiar de la ministrul Apărării, Nicolae Ciucă. Oficialul a vrut să aibă o discuție cu veteranul departe de ochii presei și i-a cerut să îi povestească ce a trăit pe câmpul de luptă. La final, Constantin Năstase l-a întrebat cine este și i-a întins mâna când ministrul și-a spus funcția. Nu este doar unul dintre cei mai bătrâni veterani din țară, ci și unul dintre cei mai vârstnici vaccinați. Ofițerul a cerut să fie imunizat, deși nepotul lui a murit la o zi după ce primise serul. Pentru că nu s-a dovedit clar dacă vaccinul a provocat sau nu moartea, Constantin Năstase a mers înainte cu dorința de a se vaccina. Și spune că oamenii au de învățat chiar și din pandemie, lucru pe care i l-a transmis și lui Nicolae Ciucă. „Mi-a spus că tânăra generație trebuie să învețe, să fie activă și să muncească. Asta l-a ținut pe dumnealui în viață”, a declarat ministrul la finalul întâlnirii.

„Am avut o viață turmentată. Și anul acesta a fost greu. Dar mai greu a fost pentru cei care mă întrețin. Uneori nu mă cunosc pe mine. Eu eram iute, spirt, nu mai am putere, am voință”, a adăugat veteranul.

Veteranul de la Mioveni spune că oamenii au fost uniți în pandemie. Și că românii sunt, în general, oameni harnici și buni.