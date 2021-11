VIDEO Guvernul va aproba astazi rectificarea bugetară, pe 29 noiembrie, zi liberă

Premierul Nicolae Ciucă a anuntat ca Guvernul va aproba in sedinta de vineri, rectificarea bugetara şi i-a cerut ministrului de Finanţe să asigure continuitatea în activitate în vederea implementării rectificării, având în vedere acordarea unei zile libere pe 29 noiembrie.



"Avem trei puncte importante pe ordinea de zi. Primul este proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank SA. Cel de-al doilea - proiect de ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021", a declarat Nicolae Ciucă la începutul şedinţei.

De asemenea el a precizat că Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre prin care 29 noiembrie 2021 este zi liberă.



"Pe data de 29 va fi zi liberă, în cuprinsul hotărârii sunt cuprinse o serie de prevederi care vizează întreprinderile şi unităţile de producţie cu foc continuu şi acolo se respectă prevederile prevăzute la nivelul fiecărui minister, fiecărei structuri în parte pentru asigurarea continuităţii lucrului, dar, ţinând cont de faptul că urmează să aibă loc această rectificare de buget, consider că este necesar ca ministrul Finanţelor şi ceilalţi miniştri care consideră că vor avea implicaţii referitoare la modul în care modificările la buget impactează la nivelul fiecărui minister în parte să-şi asigure continuitatea de lucru, astfel încât să nu întârziem de niciun fel modul în care se asigură partea aceasta de continuitate în procesul de asigurare a fondurilor pentru structurile beneficiare", a precizat premierul Ciucă.



In plus, Ciuca a atras atenţia miniştrilor asupra modului în care se vor implica în pregătirile aferente ceremoniilor oficiale organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României.



"Cel de-al doilea subiect este legat de modul în care fiecare dintre dumneavoastră veţi pregăti şi veţi fi implicaţi în activităţile pregătitoare şi cele care urmează a se desfăşura în ziua de 1 Decembrie, de Ziua Naţională, atât la nivel Capitalei, cât şi la nivelul fiecărui judeţ în parte, la nivelul fiecărei Prefecturi în parte", a declarat Ciucă.



Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.