Ilie Bolojan, despre restructurări: Timpul a validat că a fost corect calculul la Bihor. Asta se va întâmpla și la Senat

Ilie Bolojan a fost întrebat duminică seara despre replica primită din partea lui Sorin Grindeanu cu privire la restructurările de la Senat. Social-democratul a spus că nu este o idee foarte fericită și că „a eșuat deja” făcând asta la Consiliul Județean Bihor.

„Eu pot să intru într-o cascadă de declarații, știu să fac asta, dar nu cred că e o chestiune productivă. Domnul Grindeanu a avut niște date care s-a demonstrat și se poate verifica oricând că nu au fost în concordanță cu realitatea. Adică reducerea de personal pe care am făcut-o la Secretariatul General al Guvernului în 2007, la Primăria Oradea, la Consiliul Județean, a fost o reducere care nu a fost luată în ideea de a reduce personalul, ci de a-l dimensiona corect. Și faptul că la finalul fiecarei perioade de patru ani s-a dovedit, la Consiliul Județean Bihor, astăzi funcționăm bine mersi, cu 83 de colegi, cred că 84, pentru că la mult timp s-au mai întâmplat niște mișcări de personal, față de alte Consiliul Județene care au 150, 200, 250 de angajați, poate e foarte auster Consiliul Județean Bihor, poate trebuie 5 oameni în plus, 10 oameni în plus, dar nu 100 de oameni în plus. Timpul a validat că acest calcul a fost corect”, a spus Bolojan, la Digi 24.

Președintele Senatului a afirmat că „asta se va întâmpla și la Senat”.

Bolojan despre tezaurul dacic furat: Trebuie verificat dacă au fost respectate condiţiile

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, spune că nu are cunoștință despre modul în care s-a încheiat contractul cu Muzeul Drents din Olanda, de unde au fost furate piesele de tezaur. Însă a muta o chestiune „tehnică” la una „politică” i se pare „lipsă de fair play”.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă reprezentanții părții române sunt vinovați sau ar fi putut evita furtul de la Muzeul Drents în cazul în care securitatea ar fi fost sporită.

Bolojan a declarat la Digi 24 că că nu are cunoştinţă despre detaliile legate de modul în care s-au încheiat contracte și în care s-au transportat aceste bunuri de patrimoniu.

„Cred că este bine ca lucruri care ne arată aşa cum suntem, care ne arată istoria, să fie promovate în aşa fel încât oameni din România să ştie mai bine ce se întâmplă în ţara noastră, ce valori avem, dar şi oameni din Europa sau din lume. Şi practica de a face expoziţii itinerante este o chestiune clasică, nu este ceva deosebit”, a spus Bolojan.

El afirmă însă că trebuie verificat dacă s-au respectat toate condițiile pentru a asigura securitatea tezaurului.

„Problema este de văzut în ce condiţii s-au făcut şi dacă măsurile de securitate au fost respectate, pentru că într-o astfel de situaţie ai nevoie de nişte aprobări interne, trebuie văzut dacă într-adevăr s-a respectat circuitul de aprobări, dacă s-a respectat trebuiau făcute nişte contracte care înseamnă contracte de asigurare, contracte de transport, contracte pază. Se stabilesc toate detaliile pe care trebuie să le respecte cei care îşi asumă răspunderea pentru aceste obiecte de patrimoniu (...) Trebuie verificat dacă, într-adevăr muzeul olandez a respectat aceste condiţii în aşa fel încât să se vadă dacă toate măsurile au fost luate, pentru că, la urmă, este o infracţiune, este un jaf şi sigur că nu e o problemă legată că s-a furat un lucru, nu e o problemă că e asigurat, ni s-a furat un obiect care ţine de identitatea noastră ca ţară, care nu are, să spunem o valoare”, mai spune liderul liberal.

Președintele Senatului mai afirmă că este „lipsă de fair play ca „de la această chestiune, care poate să fie una tehnică, să o muţi într-o chestiune politică”.

(sursa: Mediafax)