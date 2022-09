Iohannis, la ONU: România se angajează să își adapteze sistemul de învățământ la nevoile actuale

Klaus Iohannis a spus că pe măsură ce impactul pandemiei de COVID-19 se atenuează, lăsând loc unor noi și dificile provocări globale, trebuie să se ia decizii asupra politicilor care sunt necesare „pentru a vindeca lumea”. Eforturile din aceste zile ar trebui să deschidă calea pentru o guvernanță mai bună, la nivel global.

„Construirea unui viitor sustenabil este o componentă-cheie în acest demers. Reușita depinde, firește, într-o mare măsură, de asigurarea unei educații incluzive de calitate. Trebuie să ne pregătim cetățenii pentru provocările generate de schimbările economice, de schimbările climatice și de noile realități sociale, protejând, în același timp, drepturile fundamentale și participarea activă ale cetățenilor. De aceea, mă bucur că acest Summit se concentrează pe tema educației, pe toate componentele sale. România se angajează să își adapteze sistemul de învățământ la nevoile actuale și emergente. De altfel, suntem în etapa de implementare a unui demers substanțial de reformă, bazat pe rezultatele unei ample consultări intitulate „România Educată”. Peste 10.000 de cetățeni au fost implicați activ, această consultare devenind cel mai incluziv proces de creionare a politicilor din domeniu și generând viziunea pentru educația românească la orizontul anului 2030”, a spus Klaus Iohannis, la Summit-ul organizat la New York.

Potrivit președintelui, în cadrul acestui Summit, România a evidențiat tema procesului de predare și a carierei didactice.

„Profesorii sunt inima educației. Ca parte a reformelor recente, România s-a angajat să le asigure profesorilor din societatea noastră o pregătire inițială și continuă adecvată, salarii motivante și un statut profesional înalt. De asemenea, facem eforturi să oferim profesorilor o mai mare autonomie în organizarea activităților școlare. Participarea profesorilor la procesul decizional este esențială pentru implicarea lor în transformarea sistemelor noastre educaționale. În ultimul an, am inițiat în România un proces de reflecție asupra educației privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Acesta s-a transformat într-o viziune strategică concretă, integrând în procesul educațional filosofia Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În această privință, tânăra generație este un aliat puternic! Rolul profesorilor rămâne însă esențial pentru a ne asigura că toți copiii dobândesc competențele necesare pentru a proteja resursele și frumusețea planetei noastre. Transformarea educației presupune atingerea provocărilor globale actuale, aflate în creștere exponențială, cu toate resursele pe care le are educația, pentru a încuraja progresul, pacea și prosperitatea! Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să ne asigurăm că prioritizăm educația în politicile noastre, inclusiv în domeniul sensibil al finanțării publice. Nicio reformă nu poate fi înfăptuită fără a investi în tineri, în profesorii lor și, astfel, în viitorul nostru. Este cea mai benefică investiție pe care noi toți o putem face”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele României, Klaus Iohannis, participă la Transforming Education Summit, organizat la New York, Statele Unite ale Americii, în marja celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

(sursa: Mediafax)