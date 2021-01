ÎPS Teodosie, fără teamă de COVID: Sărbătorile trebuie să învingă pandemia

Hepta

Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Bobotează, care se va desfășura în Portul Tomis, unde vor fi aruncate în mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care spune că „dacă ne ascundem de sărbători înseamnă că vrem să fim biruiți de boală”.

ÎPS Teodosie a declarat, luni, presei, că Arhiepiscopia a organizat la fel ca în fiecare an sărbătoarea Bobotezei, pentru că „sărbătorile trebuie să învingă pandemia”.

„Dacă ne ascundem de sărbători înseamnă că vrem să fim biruiți de boală. Pentru că vrem să biruim boala cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că e sărbătoarea darurilor, sărbătoarea sfințeniei, multe raze de sfințenie vor fi mâine și poimâine asupra apei care se sfințește și asupra oamenilor care vin la această sfințire. Tocmai de aceea am pregătit ca în fiecare an Boboteaza. Vom face procesiune în Portul Tomis, unde este foarte larg, ca oamenii să nu stea înghesuiți. Le dăm și toate instrucțiunile, invit și Jandarmeria și Poliția să fie printre oameni ca să păzească toate regulile, iar noi ne facem slujba ca în fiecare an pentru că slujbele nu se schimbă în pandemii, ci rămân aceleași”, a spus Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie a anunțat că în ajunul Bobotezei va începe slujba Sfintei Liturghii, la ora 5.15, la 7.15 preoții vor fi afară la sfințirea apei, pentru ca înainte de ora 8.00 să se poată începe îmbutelierea sticlelor cu aghiasmă, care vor fi date credincioșilor în ziua de 6 ianuarie, de Bobotează.

Arhiepiscopia a pregătit aproape 120.000 de sticle pentru apă sfințită, a precizat înaltul prelat.

De asemenea, tot marți, în Ajunul Bobotezei, ÎPS Teodosie va merge la Hârșova, la Dunăre, unde la ora 14.00 va face sfințirea apei.

După slujba de Bobotează din Portul Tomis, din Constanța, ÎPS Teodosie va oficia, la ora 14.45, la Ovidiu, slujbă pe faleza cea nouă.

De la ora 17.00, miercuri, va oficia slujba Vecerniei, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Techirghiol. Slujba Vecerniei la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Constanța va avea slujbă joi dimineața, la ora 8.30.

„Slujba de Bobotează începe la 8.30 și vom ieși în procesiune la ora 11.00 – 11.15. Vom merge în Portul Tomis. Sperăm că va fi o sărbătoare importantă pentru toți, toți ne vom lumina la față cu aceste daruri ale Bobotezei și luând apa sfințită se vor lumina și sufletele noastre. Această apă sfințită va combate și bolile și microbii, ne va înfrăți mai mult, pentru că harul este cel care ne înnoiește și trebuie să ne înfrățim mai mult, să biruim orice frică, pentru că frica aduce boala, să nu mai fim stăpâniți de frică, ci stăpâniți de entuziasm. Omul care are entuziasm și crede și se roagă nădăjduiește în Dumnezeu, nu pățește nimic. Căci Dumnezeu biruiește și bolile, și pe cel viclean, și dușmănia dintre noi Dumnezeu o biruiește”, a mai spus ÎPS Teodosie.

Înaltul prelat a avut un cuvânt și pentru cei care îi critică pe cei care vin la Biserică, de sărbători:„Cine nu crede să stea de-o parte, să nu critice, să nu îi oprească pe cei ce cred să își facă sărbătoarea. Noi vom ține sărbătoarea ca întotdeauna”.

De asemenea, ÎPS Teodosie a mai spus că preoții din Constanța vor merge în casele oamenilor cu Botezul Domnului, singura diferență față de anii trecuți fiind obligativitatea de a purta măști și mănuși.

Nici tradiția aruncării crucilor în mare nu va fi trecută cu vederea, deși e pandemie. Cele trei cruci vor fi aruncate, însă, în Portul Tomis și nu de pe faleza Cazinoului.

„Se vor arunca trei cruci cum am stabilit, în numele Sfintei Treimi. Vom arunca trei cruci în Portul Tomis, acolo este ușor, nu este pericol, că la faleză, la Cazinou e mai periculos, apa e mult mai adâncă, valurile sunt mai mari, aici acum e șantier, de aceea am mutat dincolo, când se va termina șantierul ne vom întoarce aici pentru că e mai larg (...) Autoritățile își dau concursul, ne-am sfătuit, nu suntem în tensiune, dimpotrivă, suntem în comunicare, în comuniune”, a mai spus Arhiepiscopul Tomisului.