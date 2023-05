Liniile autobuzelor 168, 226, 361 şi 368 vor circula pe trasee modificate, sâmbătă dimineaţa

Potrivit sursei citate, liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Cartier Constantin Brancuşi", "Depoul Alexandria", respectiv "Valea Oltului" şi intersecţia Calea Victoriei/Str. C.A. Rosetti, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre Piaţa Romană, pe Str. C.A. Rosetti, Bd. General Gheorghe Magheru, apoi traseele actuale. Pe sensul opus, autobuzele liniilor 168, 226 şi 368 vor circula pe traseele de bază.



De asemenea, autobuzele liniei 361 vor circula, de la începutul programului şi până la ora 8:45, pe sensul spre Piaţa Unirii, pe traseul de bază de la terminalul "Complex Comercial Băneasa" până la intersecţia Calea Victoriei/Str. C.A. Rosetti, ulterior pe un traseu modificat - pe Str. C. A. Rosetti, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, rond Piaţa Unirii. Sensul opus nu va fi modificat.



După ora 8:45, linia 361 va reveni avea traseul de bază între terminalul "Complex Comercial Băneasa" şi Piaţa Victoriei, după care pe un traseu modificat, pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Lascăr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Unirii. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.